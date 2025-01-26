10 أهداف تفصل مبابي عن رقم كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد

اقترب الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، 3 خطوات من معادلة رقم مثله الأعلى كريستيانو رونالدو، مع الميرنجي.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، وصل مبابي لأفضل نسخة له مع الريال، بعد أن سجل هاتريك خلال الفوز 3-0 على بلد الوليد، أمس السبت، بالدوري الإسباني.

وقالت الصحيفة: "أهداف مبابي الثلاثة عكست تنوع أسلوبه، في الأول، انطلق من وضعية ثابتة وتعاون مع بيلينجهام ليفكك دفاعًا منظمًا".

وأضافت: "في الهدف الثاني، أظهر سرعته الفائقة في المساحات المفتوحة وقدرته على التسجيل رغم الجهد البدني الكبير، وفي الثالث، نفذ ركلة الجزاء بثقة كالمتخصص، على عكس ما فعله أمام ليفربول وأتلتيك بيلباو".

وأردفت: "في مباراة بيلباو وصل مبابي إلى أسوأ أداء، وصرح وصلت إلى القاع.. لقد اعترف بنفسه".

وواصلت "بعدها أصبح لاعبا آخر، فقبل هذا اللقاء سجل 10 أهداف في 20 مباراة بمعدل هدف كل 168 دقيقة، أما بعده فقد سجل 12 هدفًا في 12 مباراة بمعدل هدف كل 74 دقيقة".

وتابعت: "في المجمل هذا الموسم، سجل مبابي 22 هدفًا في 32 مباراة، وهي أرقام تقربه من انطلاقة كريستيانو رونالدو، أفضل هداف ارتدى قميص ريال مدريد"، وقائد النصر السعودي الحالي.

وواصلت: "سجل رونالدو في موسمه الأول مع ريال مدريد 32 هدفًا فقط، بسبب الإصابات والإيقافات، التي قلصت مشاركاته إلى 35 مباراة فقط".

وأردفت: "هذه الأرقام تبدو هدفًا قابلًا للتحقيق بالنسبة لمبابي الآن، بشرط أن يتجنب الإصابات التي قد تعطل استمراريته".

واختتمت: "يمتلك مبابي فرصة لتجاوز أرقام كريستيانو في موسمه الأول، كما أنه تفوق على مثله الأعلى بتسجيل هاتريك في مباراته الـ19 بالدوري، بينما احتاج رونالدو 27 مباراة لتحقيق ذلك".

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