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رياضة

الدوري الإسباني، إشبيلية يتعادل 1-1 أمام إسبانيول

إشبيلية،فيتو
إشبيلية،فيتو

الدوري الإسباني، تعادل إشبيلية ونظيره إسبانيول بهدف لكل فريق وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024 / 2025.

 

مباراة إشبيلية وإسبانيول

تقدم إشبيلية عن طريق لويك بادي 60 وتعادل اسبانيول ماراش كومبولا 14.

 

ترتيب إشبيلية وإسبانيول

يحتل إشبيلية المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة، حيث خاض 21 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر في 8 مباريات، بينما يحتل إسبانيول المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة، حيث لعب 221 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر في 11 مباراة.

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