استعدادات التموين لشهر رمضان.. انخفاض أسعار الأرز.. تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.. حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار عادلة.. والوزير يعلن التصدي للممارسات الاحتكارية

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال اتخاذ عدة إجراءات لضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مناسبة.، أهمها إطلاق معارض "أهلًا رمضان" في مختلف المحافظات اعتبارًا من بداية فبراير، ستُعرض من خلالها كافة السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة.

استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان

كما تعمل الوزارة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، والأرز، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.

وتتابع الوزارة يوميًا حركة الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع حدوث أي نقص في السلع، مع التأكيد على التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استقرار الأسواق، وتأكيدًا على حرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال الشهر الفضيل.

ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق

من ناحية أخرى، شهدت الأسواق ارتفاع أسعار الأرز الفترة الماضية، ليتجاوز سعر الكيلو 40 جنيه، قبل حلول شهر رمضان، إلا أنه يشهد حاليا استقرارا وانخفاضا نسبيا في أسعاره، حيث أنه من المتوقع حدوث انخفاض أكبر في أسعاره بعد أول أسبوع في شهر رمضان المقبل.

وأكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية استقرار أسعار الأرز، بعدما شهد ارتفاعا في الطن بنحو ألفين جنيه خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى انخفاض سعر طن الأرز، اليوم، بنحو ألف جنيه، مؤكدا استقرار أسعار الأرز الفترة المقبلة بحلول شهر رمضان الكريم.

وأرجع " المنوفي " الزيادة في أسعار الأرز إلى زيادة الطلب استعدادا لشهر رمضان الكريم، وهو الوقت الذي يزيد فيه الطلب على كافة أنواع السلع، سواء من المحلات أو السلاسل التجارية وكذلك محلات التجزئة.

وقال إن العام الماضي شهد أزمات كبيرة في ارتفاع أسعار السكر والزيت، حيث بلغ سعر كيو السكر 60 جنيه، والأرز بسعر 40 جنيه، والأرز قبل حلول شهر رمضان، ولكن العام الحالي انخفضت أسعار تلك السلع عن العام الماضي، حيث يبلغ سعر كيلو السكر 30 جنيه، والأرز لا يتجاوز 35 جنيه. وأكد حدوث انخفاض في أسعار السلع بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان.

“ اتحاد الصناعات ”: توافر الأرز وانخفاض أسعاره قبل رمضان

من جانبه، نفى رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات، وجود أزمة في توافر الأرز أو ارتفاع أسعاره بحلول شهر رمضان المبارك.

وأكد “ شحاته” لـ " فيتو "، انخفاض أسعار الأرز إلى 1200 جنيه في الطن بعد الارتفاع الذي شهده الأيام الماضية.

وأوضح أن سعر كيلو الأرز في الأسواق حاليا يتراوح ما بين 30 جنيه إلى 33 جنيه للكيلو، وفقا لمناطق بيعه.

وأشار إلى أنه بإستقرار أسعار الأرز الفترة المقبلة، لن يكون هناك حاجه إلى استيراده من الخارج، مؤكدا اللجوء للإستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

أسعار الأرز بأسواق اليوم الواحد والمجمعات الإستهلاكية

من ناحية أخرى، أكدت وزارة التموين طرح كميات كبيرة من الأرز بأسواق اليوم الواحد والمجمعات الإستهلاكية، بسعر 27 جنيه للكيلو، بتخفيضات 30 % عن السوق الخارجي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

الإحتياطي الإستيراتيجي من السلع

وأوضحت وزارة التموين أن الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مؤكدة السعي نحو زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية.

وأشارت وزارة التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يبلغ 6.3 شهر، وهو ما يضمن تلبية احتياجات السوق خلال هذه الفترة.

كما أكدت أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي حتى 6.2 شهر، بينما يصل الاحتياطي الإستراتيجي من السكر إلى 13 شهرا، مما يعزز الأمن الغذائي في البلاد.

وفيما يخص اللحوم والدواجن، أشارت وزارة التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي حتى 10 شهور، وهو ما يساهم في تأمين هذه المنتجات الأساسية للسوق بشكل مستدام.

وأكدت وزارة التموين أن هذه الاحتياطات تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية الأساسية بشكل مستمر، في ظل المتغيرات الاقتصادية والطلب المتزايد.

وزير التموين: تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع وتكثيف الحملات الرقابية لضمان توافرها بأسعار عادلة

من ناحية أخرى، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مع تكثيف الحملات الرقابية لضمان توافر المنتجات بأسعار عادلة ومنع أي ممارسات احتكارية، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تطوير المجمعات الاستهلاكية والمخابز لضمان تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

و قام الدكتور شريف فاروق بجولة ميدانية مفاجئة بالجيزة للاطمئنان على توافر الخبز والسلع الأساسية وتشديد الرقابة على الأسواق.

في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق، وتعزيز آليات الرقابة التموينية.

وشملت الجولة عددًا من المخابز البلدية والسياحية ومنافذ توزيع السلع التموينية والمجمعات الاستهلاكية، حيث حرص الوزير على الاستماع إلى آراء المواطنين وملاحظاتهم بشأن منظومة الدعم والتموين، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تطوير خدماتها بما يضمن حصول المواطن على حقه في الدعم بكفاءة وجودة عالية.

كما شدد الوزير على أهمية التواجد الميداني لمتابعة تنفيذ السياسات التموينية على أرض الواقع والتأكد من انتظام سير العمل في المنشآت التموينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.