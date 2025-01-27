تعرف على الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية قبل شهر رمضان

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام إقامة أسواق اليوم الواحد لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة.

وأوضحت وزارة التموين أن الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مؤكدة السعي نحو زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية.

وأشارت وزارة التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يبلغ 6.3 شهر، وهو ما يضمن تلبية احتياجات السوق خلال هذه الفترة.

كما أكدت أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي حتى 6.2 شهر، بينما يصل الاحتياطي الإستراتيجي من السكر إلى 13 شهرا، مما يعزز الأمن الغذائي في البلاد.

وفيما يخص اللحوم والدواجن، أشارت وزارة التموين إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي يكفي حتى 10 شهور، وهو ما يساهم في تأمين هذه المنتجات الأساسية للسوق بشكل مستدام.

وأكدت وزارة أن هذه الاحتياطات تهدف إلى ضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية الأساسية بشكل مستمر، في ظل المتغيرات الاقتصادية والطلب المتزايد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.