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أخبار مصر

حازم المنوفي: استقرار أسعار الأرز في الأسواق بحلول شهر رمضان

أسعار الأرز، فيتو
أسعار الأرز، فيتو
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أكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية استقرار أسعار الأرز، بعدما شهد ارتفاعا في الطن بنحو ألفين جنيه خلال الفترة الماضية. 

وأشار إلى انخفاض سعر طن الأرز، اليوم، بنحو ألف جنيه، مؤكدا استقرار أسعار الأرز الفترة المقبلة بحلول شهر رمضان الكريم. 

وأرجع " المنوفي " الزيادة في أسعار الأرز إلى زيادة الطلب استعدادا لشهر رمضان الكريم، وهو الوقت الذي يزيد فيه الطلب على كافة أنواع  السلع، سواء من المحلات أو السلاسل التجارية وكذلك محلات التجزئة. 

وأشار إلى أن سعر الأرز حاليا  يتراوح ما بين 27 إلى 35 جنيها وفقا لنسبة الكسر في الأرز .

وقال إن العام الماضي شهد أزمات كبيرة في ارتفاع أسعار السكر والزيت، حيث بلغ سعر كيلو السكر 60 جنيها، والأرز بسعر 40 جنيها،  قبل حلول شهر رمضان، ولكن العام الحالي انخفضت أسعار تلك السلع عن العام الماضي، حيث يبلغ سعر كيلو السكر 30 جنيها، والأرز لا يتجاوز 35 جنيها ، مؤكدا حدوث انخفاض في أسعار السلع بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان. 

استقرار أسعار السلع التموينية خلال فبراير2025 

من ناحية أخرى، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار السلع التموينية على البطاقات لشهر يناير  .2025

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف السلع التموينية خلال شهرفبراير المقبل،  لأصحاب بطاقات التموين والبالغ عددهم 22 مليون بطاقة 

وأكدت وزارة التموين ثبات اسعار السلع التموينية خلال فبراير 2025  بعد اخر ارتفاع شهدته السلع في اكتوبر الماضي، حيث ارتفعت أسعار المكرونة على البطاقات بنحو جنيهان. 

وأكدت وزارة التموين أنه لا يوجد قرار أو خطة حتى الآن بشأن تحريك أسعار السكر والسلع التموينية ببطاقات الدعم خلال  

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ارتفاع اسعار السكر أسعار السكر والزيت استقرار اسعار الارز شعبة المواد الغذائية

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