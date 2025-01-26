الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هل ترتفع أسعار السلع التموينية خلال شهر فبراير؟ التموين تجيب

السلع التموينية
السلع التموينية
ads

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف السلع التموينية خلال شهر فبراير المقبل، لأصحاب بطاقات التموين والبالغ عددهم 22 مليون بطاقة. 

 

وأكدت وزارة التموين ثبات أسعار السلع التموينية خلال فبراير 2025 بعد آخر ارتفاع شهدته السلع في أكتوبر الماضي، حيث ارتفعت أسعار المكرونة على البطاقات بنحو جنيهان. 

 

وأوضحت وزارة التموين أنه لا يوجد قرار أو خطة حتى الآن بشأن تحريك أسعار السكر والسلع التموينية ببطاقات الدعم خلال 2025.

 

وتوفر وزارة التموين 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لنحو 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه.

 

 

كما توفر الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًّا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه.

 

وجاءت أسعار السلع التموينية كالآتي: 

 

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

 

 

 

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

 

 

 

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

 

 

 

4- مكرونة 800 جم بسعر 17 جنيها.

 

 

 

5- مكرونة 400 جم بسعر 8.5  جنيه.

 

 

 

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

 

 

 

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

 

 

 

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

 

 

 

9- مسلي صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

 

 

 

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

 

 

 

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

 

 

 

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

 

 

 

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

 

 

 

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

 

 

 

15- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

 

 

 

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

 

 

 

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

 

 

 

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

 

 

 

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

 

 

 

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

 

 

 

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

 

 

 

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

 

 

 

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

 

 

 

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

 

 

 

25- بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

 

 

 

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

 

 

 

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

 

 

 

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

 

 

 

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

 

 

 

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

 

 

 

31- مسحوق غسيل 60 جرامًا بسعر 4.50 جنيه

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار السلع التموينية البطاقات التموينية الخبز البلدي المدعم

مواد متعلقة

وزير التموين للسيسي: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة ستة أشهر

التموين: تشغيل مصنع أبو قرقاص في موسم القصب الجديد بعد توقفه العام الماضي
ads

الأكثر قراءة

يفتح أبواب الجحيم، ردود رسمية على مقترح ترامب لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر

رابطة الأندية تعلن استدعاء مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز للتحقيق

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم مروع بالغربية

إلغاء المؤتمر الصحفي لـ كولر عقب مباراة الأهلي وبيراميدز لهذا السبب "صور"

ترتيب الدوري المصري بعد قمة الأهلي وبيراميدز

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز (صور)

الأهلي يعلن تعاقده مع أحمد رضا قادما من بتروجيت

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

منوعات

المزيد

خبير: 36% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا أو بريديا

خطأ في اللقاء الأول لميجان ماركل والملكة إليزابيث يعود للواجهة، ما القصة ؟

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

ارتفاع أسعارالذهب بالسوق المحلي في ختام تعاملات اليوم الأحد 26/ 1/ 2025

25 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح مهني قريبًا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج لتيسير زواج الشباب والبنات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
السماح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة اليوم الإثنين