فينيزيا يتعادل مع هيلاس فيرونا 1/1 في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة فريق هيلاس فيرونا و نظيره فينيزيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل ضمن مواجهات الجولة 22 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

وسجل هدف فريق فينيزيا اللاعب زيربين في الدقيقة 28، بينما جاء هدف هيلاس فيرونا في الدقيقة 76 عن طريق تشاتشوا.

ترتيب فينيزيا وهيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق فينيزيا المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 16 نقطة، بينما يأتي هيلاس فيرونا في المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.