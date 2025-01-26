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رياضة

إنتر ميلان يتخطى ليتشي برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان الإيطالي،
إنتر ميلان الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، حقق إنتر ميلان فوزا كبيرا أمام مضيفه ليتشي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فيا دل ماري، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.ِ

هدف تقدم إنتر ميلان سجله اللاعب دافيد فراتيسي في الدقيقة 6، ثم عزز لاوتارو مارتينيز تقدم الإنتر بهدف ثاني في الدقيقة 41، وفي الدقيقة 57 سجل اللاعب دينزل دومفريز ثالث أهداف إنترميلان، قبل أن يختتم مهدي طارمي بالهدف للإنتر في الدقيقة 62

إنزاجي يدفع بفراتيسي أساسيًا

اختار سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، الدفع بديفيد فراتسي، لاعب خط الوسط، في التشكيل الأساسي لمواجهة ليتشي، على حساب نيكولو باريلا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

كما أبقى المدرب على كريستيان أصلاني بديلا، ودفع بزيلينسكي بدلا منه.. فيما تواصلت ثنائية لاوتارو وتورام في قيادة الهجوم.

 

تشكيل إنتر ميلان أمام ليتشي

دخل فريق إنتر ميلان مباراته أمام ليتشي بتشكيل يضم كل من:

سومير، دارميان، دي فري، باستوني، دومفريس، فراتسي، زيلينسكي، مخيتاريان، كارلوس

أوجوستو، تورام، لاوتارو.

تشكيل ليتشي أمام إنتر ميلان

دخل فريق ليتشي مباراته أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي بتشكيل مكون من:

فالكوني، جوليبرت، باسكيروتو، جابي جيان، دورجو، كوليبالي، بيريه، هيلجاسون، بيروتي،

كرستوفيتش، تيتي مورينتي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذا الفوز رفع فريق إنتر ميلان رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، حيث خاض 21 مباراة، فاز في 15 مباراة وتعادل في 5 وخسر مباراة 

في المقابل، تجمد رصيد ليتشي عند 20 نقطة في المركز السابع عشر، خيث خاض 22 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في مثلها وخسر 12 مباراة 

 

 

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