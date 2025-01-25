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رياضة

تعادل إمبولي مع بولونيا 1/1 في الدوري الإيطالي

إمبولي
إمبولي

تعادل فريقا إمبولي وبولونيا إيجابيا بهدف لكل فريق وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي موسم 2024/25 على ملعب كارلو كاستيلاني.

 

مباراة إمبولي وبولونيا

أحرز لورنزو هدف التقدم لفريق إمبولي في الدقيقة 23 وأحرز بنيامين هدف بولونيا هدف التعادل في الدقيقة 43.

 

مباراة إمبولي وبولونيا
 

ويحتل إمبولي المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة، حيث خاض 23 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر في 9 مباريات.

ويحتل بولونيا المركز السادس برصيد 35 نقطة، حيث لعب 22 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 11 مباريات وخسر في 3 مباريات.

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