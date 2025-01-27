الإثنين 27 يناير 2025
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رياضة

لاعب تشيلسي يخضع للكشف الطبي في يوفنتوس الإيطالي

تشيلسي
تشيلسي

 كشفت تقارير صحفية أن أحد لاعبي تشيلسي، خضع للكشف الطبي في يوفنتوس، تمهيدا لتوقيع عقود إعارته إلى السيدة العجوز. 

وظهر المدافع البرتغالي ريناتو فيجا (21 عاما) في عيادة يوفنتوس، صباح اليوم الإثنين، لإجراء الفحوصات الطبية وسط حضور جماهيري محدود.

ومن المقرر أن ينضم فيجا إلى اليوفي على سبيل الإعارة، وسيوقع عقود إعارته إلى العملاق الإيطالي، اليوم الإثنين، حتى نهاية الموسم الجاري.


وكان ريناتو فيجا قد انضم إلى صفوف تشيلسي خلال الصيف الماضي، قادما من بازل السويسري مقابل 14 مليون يورو.

 

وفشل المدافع الشاب في فرض نفسه على تشكيلة البلوز هذا الموسم، إذ شارك في 18 مباراة فقط بمختلف البطولات، أغلبها كبديل باستثناء مباريات الدوري الأوروبي.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 23

1- ليفربول  53 نقطة 
2- آرسنال  47 نقطة 
3- نوتينغهام فورست  44 نقطة 
4- مانشستر سيتي  41 نقطة 
5- نيوكاسل يونايتد  41 نقطة 
6- تشيلسي  40 نقطة 
7- بورنموث  40 نقطة 
8- أستون فيلا  37 نقطة 
9- برايتون  34 نقطة 
10- فولهام  33 نقطة 
11- برينتفورد  31 نقطة 
12- مانشستر يونايتد 29 نقطة  
13- كريستال بالاس  27 نقطة  
14- وست هام يونايتد  27 نقطة 
15- توتنهام هوتسبير  24 نقطة 
16- إيفرتون  23 نقطة 
17- ليستر سيتي  17 نقطة 
18- وولفرهامبتون  16 نقطة 
19- إبسويتش تاون  16 نقطة 
20- ساوثهامتون  6 نقاط 

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