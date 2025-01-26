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رياضة

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على ليتشي 2-0 في الشوط الأول

إنتر ميلان الإيطالي،
إنتر ميلان الإيطالي، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهى الشوط الأول من مباراة ليتشي أمام ضيفه إنتر ميلان، بهدفين مقابل لاشيئ لـ إنتر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب فيا دل ماري، ضمن مواجهات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

هدف تقدم إنتر ميلان سجله اللاعب دافيد فراتيسي في الدقيقة 6، ثم عزز لاوتارو مارتينيز تقدم الإنتر بهدف ثاني في الدقيقة 41.

 

إنزاجي يدفع بفراتيسي أساسيًا

اختار سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، الدفع بديفيد فراتسي، لاعب خط الوسط، في التشكيل الأساسي لمواجهة ليتشي، على حساب نيكولو باريلا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي.

كما أبقى المدرب على كريستيان أصلاني بديلا، ودفع بزيلينسكي بدلا منه.. فيما تواصلت ثنائية لاوتارو وتورام في قيادة الهجوم.

ليتشي الإيطالي، فيتو
ليتشي الإيطالي، فيتو

تشكيل إنتر ميلان أمام ليتشي

دخل فريق إنتر ميلان مباراته أمام ليتشي بتشكيل يضم كل من:

سومير، دارميان، دي فري، باستوني، دومفريس، فراتسي، زيلينسكي، مخيتاريان، كارلوس

أوجوستو، تورام، لاوتارو.

تشكيل ليتشي أمام إنتر ميلان

دخل فريق ليتشي مباراته أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي بتشكيل مكون من:

فالكوني، جوليبرت، باسكيروتو، جابي جيان، دورجو، كوليبالي، بيريه، هيلجاسون، بيروتي،

كرستوفيتش، تيتي مورينتي.

 

 

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