أخبار مصر اليوم: رئيس الوزراء يكشف خطة تشغيل المجمعات الحكومية الجديدة.. تحذير من تداول الأدوية ومستحضرات التجميل خارج الصيدليات المرخصة.. مفتي الجمهورية يدين مساعي تهجير الفلسطينيين

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وخلال الاجتماع، كشف رئيس الوزراء عن خطة لتشغيل المجمعات الحكومية الجديدة التي تم إنشاؤها ضمن مشروعات المبادرة، بهدف تقديم خدمات متكاملة ومتطورة للمواطنين في القرى، وشدد على أهمية الإسراع في تجهيز هذه المجمعات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان بدء تشغيلها في أقرب وقت ممكن.

في إطار جهود وزارة الأوقاف للارتقاء بالخطاب الديني وتعزيز الوسطية والاعتدال، تعلن الوزارة عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة إمام وخطيب لمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، من بين الأئمة العاملين بوزارة الأوقاف،

تُهيب الوزارة بالراغبين في التقدم ممن تنطبق عليهم الشروط، إرسال بياناتهم مع المقطع المطلوب عبر الرابط التالي في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان، ويُرجى الالتزام بالموعد النهائي للتقديم، ولن يُلتَفَت إلى الطلبات التي تصل بعد الموعد المحدد.

شهد اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تخريج أول دفعتين من طلاب مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية للعامين الدراسيين 2022-2023 و2023-2024، والذى يبلغ إجمالى عدد الخريجين 1137 خريج من 6 محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بالجيزة.



وتهدف مدارس "WE" للتكنولوجيا التطبيقية التى أنشأتها الشركة المصرية للاتصالات "WE” تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى اعداد جيل جديد من الكوادر الفنية المؤهلة والقادرة على المنافسة فى أسواق الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية وتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العلمية والعملية، وذلك من خلال دعم وتطوير منظومة التعليم الفنى وبناء نموذج تعليمى متكامل يجمع بين التعلم الأكاديمى والخبرة العملية التى تتوافق مع متطلبات سوق العمل الحقيقية.

ادان الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات المساعي الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني، وتصفية قضيته العادلة، مشددًا أن هذه المحاولات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وخرقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأكد مفتي الجمهورية أن فلسطين بكل أرضها المباركة، هي قضية مركزية للأمة الإسلامية والعربية، ولن يُسمح لأي طرف مهما كانت الظروف والتحديات، بمحاولة طمسها أو تجاهلها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والإنسانية، والانتصار للحق الفلسطيني، مشيرًا إلى أن العدالة والمساواة هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، وأن الشعب الفلسطيني الذي عانى ويلات القتل والتجويع والتدمير والمبيت في العراء، لن يساوم على حقه في الحرية والكرامة وسيظل صامدًا أمام هذه المحاولات الخبيثة، متمسكًا بكل ذرة من تراب أرضه، بل إن هذه المحن لن تزيده إلا قوة وعزيمة في مواصلة نضاله حتى يستعيد حقوقه المغتصبة، ويشهد على ذلك تلك الجموع التي لم ترهبها المحن ولم تكسرها الآلام، إذ عادت من الجنوب إلى الشمال، متجهة إلى ديارها المدمرة، عازمة على إعادة بنائها وإحيائها من جديد، في مشهد يجسد إرادة الحياة وعظمة الإيمان بالحق، لتكتب بذلك صفحة خالدة في سجل الصمود والتحدي، مقدمة أروع الأمثلة وأسمى النماذج في التمسك بالأرض والهوية.

يجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فى المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.

ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفًا للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني.

أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها تمكنت بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط مجموعة من الأشخاص، بأحد الأسواق بنطاق محافظة القاهرة، وبحيازتهم كميات من الفيتامينات ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وذلك وفقًا لما تم رصده من شكاوى متعددة، وفى إطار متابعة سوق الدواء وضبط الخارجين عن القانون.

وبدأت الواقعة برصد عدد من مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع والمنصات الإخبارية التي تداولت معلومات وصور بوجود بيع أدوية خارج الصيدليات المرخصة من عدد من الأشخاص غير الصيادلة فى أحد الأسواق العامة بالقاهرة، بالإضافة إلى ما تم تلقيه من الشكاوى بهيئة الدواء المصرية تفيد بتداول الأدوية ومستحضرات التجميل خارج المؤسسات الصيدلانية المرخصة.

بحث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة معارض أهلا رمضان بالأحياء والمراكز والمدن بنطاق المحافظة، مؤكدا ضرورة تغطية كافة النقاط ذات الكثافة السكانية المرتفعة وتسيير المنافذ المتحركة بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية لإيصال خدمات المنظومة للمواطنين بالقرى بنطاق المراكز والمدن.

كما شدد المحافظ على ضرورة أن تلبى المعارض كافة إحتياجات المواطنين بمختلف الشرائح من لحوم وأسماك ودواجن والألبان ومصنعاتهم إلى جانب السلع التموينية ومنتجات شهر رمضان المبارك.



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