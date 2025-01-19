الأوقاف تستعد بخطة خاصة لعمارة مسجد مصر علميًّا ودعويًّا.. الأزهري: سيكون مركزًا لإشعاع القيم الإنسانية والحضارية.. وننسق مع شباب الجامعات لاستقبال الطلاب

تستعد وزارة الأوقاف لإطلاق خطة دعوية وبرنامج عمل مكثف يتضمن فعاليات علمية، ودعوية، ومسابقات وبرامج تدريبية وشبابية لتحقيق رسالة مسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد تولى الوزارة الإشراف على المسجد علميًا ودعويًًا بداية من الجمعة الماضية.

قرار نقل تبعية مسجد مصر إلى وزارة الأوقاف

ويأتي هذا الحدث عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على نقل تبعية مسجد مصر الكبير إلى وزارة الأوقاف، تعزيزًا للدور الحضاري والديني للمساجد الكبرى في مصر، وقد أعلنت الوزارة عن برامج دعوية وعلمية شاملة تهدف إلى جعل المسجد منارة للفكر الإسلامي الوسطي ومركزًا لنشر الثقافة الإسلامية الرشيدة.

وشدد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على أهمية عمارة المسجد في رسالته العلمية والدعوية، وأنه سيكون مركزًا لإشعاع القيم الإنسانية والحضارية؛ إذ ستنطلق منه مبادئ التماسك الوطني، والتعايش السلمي بين أبناء الوطن بمختلف شرائحهم.

استضافة شباب الجامعات في مسجد مصر

وأعلن وزير الأوقاف عن التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استضافة وفد من شباب الجامعات كل أسبوع للتعريف بالمسجد والدور الذي يقوم به، مؤكدًا أن دار مصر للقرآن الكريم تأتي استكمالًا لرسالة المسجد في نشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي الديني والعلمي، موضحًا أنها ستكون قبلة لكل محبي القرآن الكريم وطلابه من مختلف دول العالم، ومنطلقًا لتخريج أجيال تتسم بالعلم الراسخ والخلق الرفيع، بما يسهم في بناء الإنسان والمجتمع.

وأكد الأزهري، أن الوزارة ستبذل أقصى الجهود لتحويل المسجد إلى منصة علمية ودينية وسياحية متميزة، مشيرًا إلى أن الجمعة المقبلة ستكون أولى الجمع التي تتولى الوزارة مسئوليتها في المسجد.

وأشار الوزير إلي أن قرار نقل تبعية مسجد مصر لوزارة الأوقاف يعد تأكيدًا لرؤية القيادة السياسية في تعزيز مكانة مصر بوصفها منارة للفكر الإسلامي الوسطي، كما أنه يمثل خطوة استراتيجية نحو استثمار البنية التحتية الفريدة لمسجد مصر الكبير، الذي يعتبر أحد أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة في تعزيز الدور الثقافي والدعوي لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وزير الأوقاف يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية

وكان الدكتور أسامة الأزهري،استقبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية؛ واللواء الدكتور المهندس أحمد فهمي فرج، مدير عام الشركة، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد جاء اللقاء في إطار التعاون المثمر بين الوزارة والشركة لدعم جهود التنمية وإعمار العاصمة الإدارية الجديدة، وبحث الخطوات الإجرائية لنقل تبعية مسجد مصر إلى وزارة الأوقاف علميًّا ودعويًّا تنفيذًا لتوجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حفظه الله).

وأشاد وزير الأوقاف بجهود شركة العاصمة الإدارية في تنفيذ مشروعات الإعمار الكبرى، منوهًا بحسن التنظيم والدقة في الأداء؛ ما يؤكد رؤية متكاملة لبناء مستقبل يليق بمكانة مصر. وأكد أهمية هذه المشروعات في تعزيز صورة مصر الحضارية وإرساء بنية تحتية متطورة تخدم الأجيال القادمة.

وناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين الوزارة والشركة لتعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية بالعاصمة الإدارية، وخاصة في ما يتعلق بالمرافق الدينية والثقافية، التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع. وأبدى الجانبان تطلعًا لتوسيع نطاق الشراكات بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.

واختتم وزير الأوقاف اللقاء بتوجيه الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية وفريق العمل، مثنيًا على الجهود المبذولة في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، التي تؤكد طموح الدولة المصرية لبناء عاصمة عالمية حديثة.

تجدر الإشارة إلى أن مركز مصر الثقافي الإسلامي يضم مسجد مصر الذي يعد واحدًا من أكبر المساجد في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية ويتميز بتصميم معماري فريد، كما يتضمن "دار القرآن" الفريدة من نوعها في العالم، حيث تضم الدار 30 غرفة نحت على جدران كل غرفة جزء من أجزاء القرآن الكريم، بالإضافة إلى جزء آخر من الدار مدون على جدرانه المواضع التي ذكر فيها اسم مصر في الكتب السماوية "القرآن والإنجيل والتوراة " ويعتبر المسجد استمرار للتراث المصري العريق في بناء دور العبادة منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا، وهو ما يعكس وسطية واعتدال عقيدة الشعب المصري والذي ساهم في نشر الإسلام لكافة بقاع الأرض.

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