الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف عن خطة لتشغيل المجمعات الحكومية الجديدة

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
ads

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وخلال الاجتماع، كشف رئيس الوزراء عن خطة لتشغيل المجمعات الحكومية الجديدة التي تم إنشاؤها ضمن مشروعات المبادرة، بهدف تقديم خدمات متكاملة ومتطورة للمواطنين في القرى، وشدد على أهمية الإسراع في تجهيز هذه المجمعات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان بدء تشغيلها في أقرب وقت ممكن.

وأوضح الدكتور مدبولي أن وزارة التنمية المحلية قامت بحصر الاحتياجات التكنولوجية والتجهيزات اللازمة لتشغيل المجمعات بالتعاون مع الجهات المختلفة الممثلة فيها، كما أكد ضرورة توفير الأجهزة المطلوبة وتدريب الكوادر البشرية لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية.  

 

وأشار المسؤولون إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل إنشاء مجمعات حكومية في 332 وحدة محلية تخدم 1477 قرية، يستفيد منها نحو 18 مليون مواطن، وأوضحوا أن هذه المجمعات ستعمل على توفير خدمات مثل السجل المدني، والشهر العقاري، ومكاتب البريد، وخدمات التضامن الاجتماعي، وغيرها، مما يخفف العبء عن المواطنين ويوفر الوقت والجهد.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على متابعة نسب التشغيل للمجمعات الحكومية بشكل دوري، مشددًا على ضرورة استكمال جميع الاستعدادات اللازمة لتفعيلها، بما يعزز من تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المجمعات الحكومية الجديدة الريف المصري المبادرة الرئاسية حياة كريمة

مواد متعلقة

المطلب الأبرز لأهالينا في القرى، مدبولي يكلف بأولوية تنفيذ هذه المشروعات

رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة

المسلماني يكشف لـ مدبولي تفاصيل مشروع تطوير إذاعة صوت العرب

رئيس الوزراء: مصر ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء وتحفيز الاستكشافات البترولية

مدبولي: احتفالات عالمية بافتتاح المتحف المصري الكبير وموقع التجلي الأعظم قيد التجهيز

المسلماني: إطلاق بودكاست ماسبيرو عقب شهر رمضان

مدبولي لـ المسلماني: عودة ماسبيرو لسابق عهده حلم نأمل جميعًا تحقيقه

بعد عامين من التوقف، مدبولي يشهد توقيع عقد إعادة تشغيل مصنع البلوكات بالعين السخنة
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

النيابة تخلي سبيل عمر زهران في تهمة خيانة الأمانة بضمان محل إقامته

السجن 5 سنوات للبلوجر هدير عاطف بتهمة النصب على المواطنين

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025 (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بتعاملات اليوم الإثنين

وزير الخارجية الأمريكي: كل دولار مساعدات للخارج يجب أن يجيب عن 3 أسئلة هامة

النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء

منوعات

المزيد

تعرف على موعد تحديث ساعة يوم القيامة

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في هزة أرضية ضربت منجما للفحم ببولندا

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

علماء: القارة الإفريقية تتعرض لانهيار تدريجي ومخاوف من انقسامها لنصفين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 27-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

بالأرقام.. عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وما نحن بمبعوثين»، الشعراوي يكشف غباء أهل الكفر في التمسك بالدنيا (فيديو)

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل

هل يجوز قيام المسافر بالأذان للصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية