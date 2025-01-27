رئيس الوزراء يكشف عن خطة لتشغيل المجمعات الحكومية الجديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

وخلال الاجتماع، كشف رئيس الوزراء عن خطة لتشغيل المجمعات الحكومية الجديدة التي تم إنشاؤها ضمن مشروعات المبادرة، بهدف تقديم خدمات متكاملة ومتطورة للمواطنين في القرى، وشدد على أهمية الإسراع في تجهيز هذه المجمعات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان بدء تشغيلها في أقرب وقت ممكن.

وأوضح الدكتور مدبولي أن وزارة التنمية المحلية قامت بحصر الاحتياجات التكنولوجية والتجهيزات اللازمة لتشغيل المجمعات بالتعاون مع الجهات المختلفة الممثلة فيها، كما أكد ضرورة توفير الأجهزة المطلوبة وتدريب الكوادر البشرية لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية.

وأشار المسؤولون إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل إنشاء مجمعات حكومية في 332 وحدة محلية تخدم 1477 قرية، يستفيد منها نحو 18 مليون مواطن، وأوضحوا أن هذه المجمعات ستعمل على توفير خدمات مثل السجل المدني، والشهر العقاري، ومكاتب البريد، وخدمات التضامن الاجتماعي، وغيرها، مما يخفف العبء عن المواطنين ويوفر الوقت والجهد.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على متابعة نسب التشغيل للمجمعات الحكومية بشكل دوري، مشددًا على ضرورة استكمال جميع الاستعدادات اللازمة لتفعيلها، بما يعزز من تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة.

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