الأحد 26 يناير 2025
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يحتفل مع أهالي أكتوبر بـ ليلة الإسراء والمعراج (فيديو)

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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شهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، احتفالية كبرى أقامتها مديرية الأوقاف بمحافظة الجيزة بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج، وذلك بمسجد أبو بكر الصديق الجديد بحدائق أكتوبر، والذي تم افتتاحه مؤخرًا.

جاء هذا الاحتفال في إطار الاحتفاء بهذه الليلة المباركة وتأكيدًا على أهمية دور المساجد في المجتمع، وحرص المحافظة على توفير بيئة دينية مناسبة لأهالي المحافظة.

 

تفاصيل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 

وافتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مسجد أبو بكر الصديق الجديد، والذي يعد إضافة مميزة لمنطقة حدائق أكتوبر، حيث يوفر للمواطنين مكانًا للعبادة والصلاة.
 

وشهد الاحتفال حضورًا كبيرًا من أهالي المنطقة، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

تضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الدينية والثقافية، والتي تعكس أهمية هذه الليلة المباركة في الإسلام.

ويأتي هذا الاحتفال في إطار حرص الدولة على دعم المؤسسات الدينية وتوفير بيئة مناسبة لأداء الشعائر الدينية، كما يعكس اهتمام المحافظة بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الدينية لهم.

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