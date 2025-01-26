المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لسائق لاتهامه بالإتجار في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لسائق لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

الإحالة إلي المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكى وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

احالة النيابة العامة المتهم:- "أحمد ح أ م ش" ٢٥ سنة - سائق مقيم حارة مدين الوايلي محافظة القاهرة، في الجناية رقم ۲۱۸۲۲ لسنة ۲۰۲٤ قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٣١٠٤ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بتاريخ ۲۰۲٤/٨/٧ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرين مخدرين ( هيروين) - (ميثامفيتامين) أحد مشتقات الفينيثيل أمين كان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

جنايات شبرا الخيمة تطلب،تحريات مباحث المخدرات

أكد العميد "محمد أحمد حسني عبد الجليل" رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية، بأنه تظاهر برغبته في شراء المواد المخدرة فأخرج له المتهم من حقيبة كتفه كيسًا بلاستيكيًا يحوي جوهرًا مخدرًا فضبطه وانتزع الحقيبة وبفضها في مواجهته عثر بداخلها على أربعين كيسًا بلاستيكيًا شفافًا بكل منهم ذات الجوهر المخدر وكذا لفافات ورقية بكل منها جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف وبمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات للإتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف لتسهيله اتصالًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.