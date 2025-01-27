رئيس جهاز السويس الجديدة تتابع معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية

كشفت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة جهاز مدينة السويس الجديدة عن معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية بالمدينة.

وقامت مخلوف بجولة تفقدية شملت مختلف القطاعات بالمدينة الواعدة بدأت الجولة بقطاع الإسكان، حيث اطلعت المهندسة مخلوف على نسب الإنجاز بـ86 عمارة توفر 2064 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة. وتابعت أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، مشددة على الالتزام بالجدول الزمني المحدد وتطبيق أعلى معايير الجودة لضمان تقديم وحدات تلبي تطلعات المواطنين.

وتعد مدينة السويس الجديدة، الممتدة على مساحة 66 ألف فدان، واحدة من أبرز المدن العمرانية الجديدة التي تطورها هيئة المجتمعات العمرانية. وتشمل المرحلة العاجلة منها مساحة 300 فدان، يتم فيها تنفيذ مشروعات سكنية وخدمية وبنية تحتية متطورة.

كما شملت الجولة متابعة محطة معالجة الصرف الصحي العاجلة (محطة كومبكت) بطاقة 1000 متر مكعب يوميًا، والتي اقتربت من الانتهاء، بالإضافة إلى تفقد شبكة إنارة الطرق بقطاع الكهرباء، وأعمال تنفيذ الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية بقطاع الطرق.

وفي المنطقة الخدمية، تفقدت المهندسة مخلوف السوق التجاري الذي يضم 8 محلات، ومدرسة للتعليم الأساسي تحتوي على 33 فصلًا، وحضانة، إضافة إلى متابعة تنفيذ خزان تكديس المياه بسعة 10,000 متر مكعب وأعمال توصيل الغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة طاقة.

وفي ختام الجولة، أكدت رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة على أن هذا التطور المتسارع يأتي بفضل التخطيط الدقيق والجهود المستمرة لتحويل هذه البقعة إلى مدينة نابضة بالحياة، مشيرة إلى أن كل وحدة سكنية أو مشروع خدمي هو نتاج فكر يخطط وأيادٍ تعمل بجد من أجل مستقبل مصر.

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا اليوم، لمتابعة سير العمل بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، وذلك بحضور المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذى لشركة السويدي إلكتريك، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس شركة السويدى إليكتريك، ومسئولي الجهاز المركزى للتعمير.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ هذا المشروع الضخم، الذى يجسد العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا، ويؤكد قدرة وإمكانات الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى، وخاصة لأشقائنا في قارة أفريقيا، وتتم متابعته بشكل دورى من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تحقيق التنمية لأشقائنا بدولة تنزانيا، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لجمهورية تنزانيا، والسيطرة على فيضان نهر روفيجي، والحفاظ على البيئة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان مكونات المشروع، الذى يتضمن إنشاء سد بطول 1025 مترًا، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 32.8 مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي فى محمية طبيعية بمنطقة "مورغورو" جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية) وأكبر مدن دولة تنزانيا، بجانب استعراض المكونات الأخرى للمشروع.

ووجه وزير الإسكان، بتوثيق كل ما تم من إنجاز فى هذا المشروع الضخم، من خلال كتيبات ووثائق مصورة، لحفظ ما أنجزه التحالف، وفى هذا الإطار أكد مسئولو الشركتين، أنه يتم توثيق مكونات ومراحل تنفيذ المشروع.

كما أكد الوزير ضرورة عرض هذه التجربة العظيمة في المحافل الدولية، ولا سيما التي تنظم في الدول الأفريقية، مثل مؤتمر الطاقة المقرر عقده قريبا بدولة تنزانيا، وهو ما سيؤكد قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى، وسيفتح آفاقا جديدة لشركاتنا.

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