الإثنين 27 يناير 2025
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الإسكان تطرح وحدات تجارية للبيع بنظام حق الانتفاع

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أعلنت وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح جزء من مباني سوق التونسي بنظام حق الانتفاع لمدة 9 سنوات كسوق جملة بأنشطة مختلفة وذلك بمدينة 51 مايو.

وتعقد جلسة المزاد العلني يوم 19 فبراير المقبل.

 

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات "أسبوع الخير" لدعم أهالي مدينة الأسمرات، وإطلاق القافلة الشاملة لدعم قطاع غزة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، والمقامتين بالمدينة الشبابية بحي الأسمرات، ومن خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبيت الزكاة والصدقات المصري وبنك الطعام المصري.

وخلال الفعاليات، شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، في جولة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفعاليات أسبوع الخير في مجال الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، ودعم ذوي الهمم، والتي شملت تفقد الهدايا المقدمة للعرائس الأولى بالرعاية،  والأنشطة الخاصة بذوي الهمم، وعددا من نماذج لمحتويات قافلة أسبوع الخير، ومعرض الحرف اليدوية، وملتقى توظيف الشباب، والقافلة الطبية، ومعرض الكساء، بجانب تفقد مكونات القافلة الشاملة لدعم قطاع غزة.


وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات "أسبوع الخير" لدعم أهالي مدينة الاسمرات، وإطلاق القافلة الشاملة   لدعم قطاع غزة، والتي شرفت المدينة الشبابية بحي الأسمرات باستضافتهما، مقدما الشكر لكل من ساهم في تنظيم وإنجاز الفعاليتين.

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا اليوم، لمتابعة سير العمل بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، وذلك بحضور المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي،  الرئيس التنفيذى لشركة السويدي إلكتريك، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس شركة السويدى إليكتريك، ومسئولي الجهاز المركزى للتعمير.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ هذا المشروع الضخم، الذى يجسد العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا، ويؤكد قدرة وإمكانات الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى، وخاصة لأشقائنا في قارة أفريقيا، وتتم متابعته بشكل دورى من الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تحقيق التنمية لأشقائنا بدولة تنزانيا، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لجمهورية تنزانيا، والسيطرة على فيضان نهر روفيجي، والحفاظ على البيئة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان مكونات المشروع، الذى يتضمن إنشاء سد بطول 1025 مترًا، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 32.8 مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي فى محمية طبيعية بمنطقة "مورغورو" جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية) وأكبر مدن دولة تنزانيا، بجانب استعراض المكونات الأخرى للمشروع. 

ووجه وزير الإسكان، بتوثيق كل ما تم من إنجاز فى هذا المشروع الضخم، من خلال كتيبات ووثائق مصورة، لحفظ ما أنجزه التحالف، وفى هذا الإطار أكد مسئولو الشركتين، أنه يتم توثيق مكونات ومراحل تنفيذ المشروع. 

كما أكد الوزير ضرورة عرض هذه التجربة العظيمة في المحافل الدولية، ولا سيما التي تنظم في الدول الأفريقية، مثل مؤتمر الطاقة المقرر عقده قريبا بدولة تنزانيا، وهو ما سيؤكد قدرة الشركات المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى، وسيفتح آفاقا جديدة لشركاتنا.

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