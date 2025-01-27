حملات ضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات بعددٍ من المدن

واصلت أجهزة تنمية مدن النوبارية الجديدة، والعبور، وبني سويف الجديدة، حملات ضبط وإزالة وصلات المياه الخلسة وتحصيل المتأخرات.

صرح بذلك المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدا أن هناك تكليفات بالحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة من التعديات لضمان تقديم أفضل جودة ممكنة من الخدمات للمواطنين، والحفاظ على المال العام، وتحصيل مستحقات الدولة.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، مواصلة الحملات المكثفة لضبط الوصلات غير القانونية للمياه، والتي أسفرت عن ضبط وصلات خلسة تم تنفيذها بشكل مخالف وتم قطع المياه عن تلك الوصلات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم شن حملة لضبط الوصلات المياه الخلسة بمنطقة الإسكان الاجتماعي (960) بالمدينة لفحص الشبكات، والتأكد من عدم وجود تعديات غير قانونية.

وفي خطوة أخرى لضبط منظومة الاستهلاك، تم توجيه إنذارات للوحدات السكنية المتقاعسة عن سداد مستحقات استهلاك المياه، للتأكيد على أهمية الالتزام بسداد الرسوم المستحقة واستمرار تقديم الخدمات بشكل منتظم، حيث أكد رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن تفعيل منظومة العدادات مسبقة الدفع هو أحد الحلول الفعّالة لضمان العدالة في توزيع المياه وتقليل الهدر، مشيرًا إلى أن الجهاز مستمر في متابعة الحملات، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأعلن المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، تكثيف حملات ضبط الوصلات الخلسة للمياه حفاظًا على موارد الدولة، لافتًا إلى أن إدارة حماية شبكات مياه العبور بالجهاز، قامت بشن حملة للكشف عن الوصلات غير القانونية "الخلسة"، وكذلك رفع العدادات المخالفة والمستحق عليها متأخرات مالية، برغم سابقة مخاطبة العملاء بتلك المديونيات أكثر من مرة.

وأوضح رئيس جهاز العبور، أن الحملة استهدفت (محلية ٨ بالحي الثاني - الحي التاسع - المنطقة الصناعية ب&ج)، وأسفرت عن قطع 15 وصلة من الوصلات الخلسة ورفع 17 عداد مياه ما بين معطل أو لعدم سداد المستحقات المالية، والتنبيه على المشتركين بالمناطق المذكورة سرعة التوجه لمقر الجهاز لسداد المديونية.

وفي السياق ذاته، أضاف المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أن لجنة الخلسة بالجهاز قامت بشن حملة مكبرة بمنطقة الإسكان الاجتماعي (مسلسل ٤،٢،١) بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز بني سويف الجديدة، أن الحملة أسفرت عن ضبط وفصل 11 وصلة خلسة مخالفة تستخدم المياه بدون عداد، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة اللجنة المختصة، وتم إعطاء المخالفين مهلة لتقنين أوضاعهم ودفع متوسط الاستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة وتركيبها.

وأكد مسئولو أجهزة مدن النوبارية الجديدة، والعبور، وبني سويف الجديدة، استمرار الحملات والمرور الدورى والمكثف لرصد وضبط وفصل جميع وصلات المياه المستخدمة عن طريق الخلسة، وإزالة جميع التعديات على هذا المرفق الحيوى، وتحصيل المتأخرات المالية أولا بأول، حفاظا على الموارد العامة للدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.