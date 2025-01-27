الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي: اتفقنا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات عن سوريا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الإثنين، الاتفاق على خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة عن سوريا.

ويوم الجمعة، أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية، نقلا عن مصادر، بأن الاتحاد الأوروبي يتحرك لتخفيف العقوبات لدعم المرحلة الانتقالية بـ سوريا وكبح نفوذ روسيا.

 

حزمة جديدة من المساعدات الانسانية لسوريا

والأسبوع الماضي، أعلنت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، من دمشق إطلاق حزمة مساعدات إنسانية جديدة مخصصة لسوريا ودول الجوار بقيمة 235 مليون يورو.

وقالت لحبيب في مؤتمر صحفي عقب لقائها قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في القصر الجمهوري: "جئت إلى هنا لأطلق حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية بقيمة 235 مليون يورو لسوريا ودول الجوار"، للمساهمة في توفير احتياجات رئيسية في مجالات المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والتعليم في حالات الطوارئ، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأضافت: "سنستمر في دعم السوريين لتخفيف معاناتهم، وسنواصل تقديم الدعم لكل المحتاجين ونعمل مع المنظمات الدولية على ذلك، سألتقي بممثلين عن المجتمع المدني السوري للبحث في كيفية توزيع المساعدات".

 

العقوبات على سوريا

وأشارت إلى أن العقوبات على سوريا صيغت بطريقة لا تؤثر على العمل الإنساني، نحن ننتظر جميع الوزارات في الحكومة الحالية وننتظر حكومة شاملة لكل تنوعات السوريين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الاوروبي سوريا روسيا المساعدات الانسانية لسوريا المفوضة الاوروبية دمشق المنظمات الدولية

مواد متعلقة

مكاسب تركيا من إعادة إعمار سوريا.. أبرزها ارتفاع أسهم شركات الصلب ومواد البناء.. واستئناف الرحلات الجوية «بالقائمة»

درست بمصر واختطفها مسلحون في سوريا، غموض حول مصير الأكاديمية رشا ناصر العلي

واشنطن بوست: الاتحاد الأوروبي يتحرك لتخفيف العقوبات على سوريا وكبح نفوذ روسيا

السيسي يؤكد حرص مصر على الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها
ads

الأكثر قراءة

محمد صبحي يكشف سبب عدم تمثيله مشهدا واحدا فى حياته وهو يصلي

هتافات نارية من جماهير الزمالك ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء

شاهد، مسئول مصري ينظم حركة الآلاف من الفلسطينيين للعودة إلى شمال غزة

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

النيابة تخلي سبيل عمر زهران في تهمة خيانة الأمانة بضمان محل إقامته

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الزمالك أمام الجونة

أهالي حي السلام أول يستغيثون برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة

الزمالك يتخطى الجونة برباعية ويتقدم للمركز الثاني في الدوري المصري

منوعات

المزيد

مركبة "بلو جوست" تلتقط لحظة نادرة للأرض

تعرف على موعد تحديث ساعة يوم القيامة

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في هزة أرضية ضربت منجما للفحم ببولندا

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 27-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

القنابل ذات الـ 2000 رطل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد عمر هاشم من معرض الكتاب: رحلة الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد وباليقظة

تعرف على مكانة الصوم وأهميته في الإسلام

«وما نحن بمبعوثين»، الشعراوي يكشف غباء أهل الكفر في التمسك بالدنيا (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية