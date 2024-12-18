الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المفوضية الأوروبية تدعم أوكرانيا بـ 4.1 مليار يورو

المفوضية الأوروبية،
المفوضية الأوروبية، فيتو

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تحويل دفعة قدرها 4.1 مليار يورو إلى كييف، من الصندوق الأوروبي لدعم أوكرانيا، ليصل حجم الإقراض المالي الكلي لهذا الصندوق إلى 16.1 مليار يورو.

 قرار تحويل هذه الأموال صار ممكنا

وأوضحت المفوضية الأوروبية، أن قرار تحويل هذه الأموال صار ممكنا بعد أن أوفت كييف بالحزمة التالية من مطالب بروكسل بشأن "إصلاح الاقتصاد" وتعديل التشريعات الوطنية، بما في ذلك قضايا تنظيم الأعمال وسوق العمل وسوق الطاقة ومحاربة الفساد، حيث تم إدراج كل هذه القرارات في مذكرة التفاهم مع المفوضية الأوروبية.

 برنامج إقراض مالي كلي بقيمة 50 مليار يورو لكييف

 الصندوق الأوروبي لدعم أوكرانيا هو برنامج إقراض مالي كلي بقيمة 50 مليار يورو لكييف، تم وضعه حتى نهاية عام 2027، واعتماده في نهاية عام 2023. وإذا تم الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه تم إنفاق 16.1 مليار يورو منه في السنة الأولى وحدها، فلن يكون هناك ما يكفي من المال لمدة أربع سنوات بمعدلات إقراض مماثلة.

تقديم 30 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أمس عن عزمه تقديم 30 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا في عام 2025، بما في ذلك 18.1 مليار تم الحصول عليها من عائدات الأصول الروسية المجمدة، فيما قررت واشنطن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بلغت قيمتها 725 مليون دولار.

واشنطن ترد على ضلوعها في اغتيال جنرال روسي كبير في أوكرانيا

بمشاركة جنود من كوريا الشمالية، أوكرانيا تعلن بدء هجوم روسي كبير ضدها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المفوضية الأوروبية الصندوق الأوروبي أوكرانيا حجم الإقراض المالي دعم أوكرانيا كييف برنامج إقراض مساعدات لأوكرانيا

مواد متعلقة

مدرج في قوائم العقوبات الغربية، من هو الجنرال الروسي الذي اغتالته أوكرانيا اليوم ؟

أوكرانيا تكشف سبب تنفيذ جهاز الأمن عملية اغتيال الجنرال الروسي كيريلوف

أوكرانيا تتبنى اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعي الروسي
ads

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

أول تعليق من مجلس الوزراء بعد إصابة مدبولي بدوار على الهواء

كيلو الفستق يصل لـ 2900 جنيه، ننشر أسعار ياميش رمضان في المحال التجارية

قبل اجتماع الفيدرالي، أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 18-12-2024

رئيس الوزراء يُصاب بدوار أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة

تعرض لنزلة برد منذ عدة أيام ورفض الحصول على راحة .. تفاصيل إصابة مدبولي بدوار على الهواء

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

نتنياهو يعد والدة الصحفي الأمريكي المخطوف في سوريا بهذا الأمر

منوعات

المزيد

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

إذاعة يوم القيامة تبث رسالة غامضة

أردوغان يكشف عن أعظم أمنياته في الحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

اليوم العالمي للغة العربية.. الاحتفاء بلغة الضاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة المدثر وأسماؤها وسبب نزولها ووقت قرائتها

في يومها العالمي، الشعراوي يوضح سبب نزول القرآن باللغة العربية (فيديو)

أسماء سورة "التحريم" وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

المزيد
الجريدة الرسمية