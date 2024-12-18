المفوضية الأوروبية تدعم أوكرانيا بـ 4.1 مليار يورو

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تحويل دفعة قدرها 4.1 مليار يورو إلى كييف، من الصندوق الأوروبي لدعم أوكرانيا، ليصل حجم الإقراض المالي الكلي لهذا الصندوق إلى 16.1 مليار يورو.

قرار تحويل هذه الأموال صار ممكنا

وأوضحت المفوضية الأوروبية، أن قرار تحويل هذه الأموال صار ممكنا بعد أن أوفت كييف بالحزمة التالية من مطالب بروكسل بشأن "إصلاح الاقتصاد" وتعديل التشريعات الوطنية، بما في ذلك قضايا تنظيم الأعمال وسوق العمل وسوق الطاقة ومحاربة الفساد، حيث تم إدراج كل هذه القرارات في مذكرة التفاهم مع المفوضية الأوروبية.

برنامج إقراض مالي كلي بقيمة 50 مليار يورو لكييف

الصندوق الأوروبي لدعم أوكرانيا هو برنامج إقراض مالي كلي بقيمة 50 مليار يورو لكييف، تم وضعه حتى نهاية عام 2027، واعتماده في نهاية عام 2023. وإذا تم الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه تم إنفاق 16.1 مليار يورو منه في السنة الأولى وحدها، فلن يكون هناك ما يكفي من المال لمدة أربع سنوات بمعدلات إقراض مماثلة.

تقديم 30 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أمس عن عزمه تقديم 30 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا في عام 2025، بما في ذلك 18.1 مليار تم الحصول عليها من عائدات الأصول الروسية المجمدة، فيما قررت واشنطن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بلغت قيمتها 725 مليون دولار.

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