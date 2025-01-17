قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي يزور سوريا لتقييم الوضع

قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي "سنتكوم" إن الجنرال مايكل كوريلا أجرى زيارة إلى سوريا لتقييم تطورات الوضع فيها والجهود المبذولة لمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي بالمنطقة.

هزيمة داعش

وجاء في بيان نشرته "سنتكوم" على منصة "إكس": "في 16 يناير، سافر الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إلى سوريا، حيث التقى قادة عسكريين وأفراد من الخدمة العسكرية الأمريكية، بالإضافة إلى شركائنا في هزيمة داعش، قوات سوريا الديمقراطية، للحصول على تقييم لحملة هزيمة داعش الجارية والجهود المبذولة لمنع عودة ظهور الجماعة الإرهابية في المنطقة بالإضافة إلى الوضع المتطور في سوريا".

وأشارت القيادة في بيانها إلى أن "اللواء كيفن ليهي، قائد قوة المهام المشتركة لعملية العزم الصلب، والعميد مايكل بروكس، قائد قوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة في بلاد الشام، رافقا الجنرال كوريلا في سوريا".

أزمة مخيمي الهول والروج للنازحين

وأوضحت القيادة أن "الجنرال كوريلا زار مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا"، لافتة إلى أن "مخيمي الهول والروج يضمان أكثر من 40 ألف نازح، كثيرون منهم على صلة بتنظيم داعش، وبدون جهود دولية لإعادة المقاتلين وإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم، فإن هذه المعسكرات تخاطر بخلق جيل جديد من داعش. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال أكثر من 9000 معتقل من تنظيم داعش من أكثر من 50 دولة مختلفة في أكثر من اثني عشر مركز احتجاز تحرسه قوات سوريا الديمقراطية في سورية، وهو ما يُعتبر حرفيا (جيش داعش) قيد الاحتجاز".

وأضاف البيان: "أكد الجنرال كوريلا أن القيادة المركزية الأمريكية ستظل تركز على دعم إعادة سكان مخيم الهول والروج إلى بلدانهم الأصلية، وأن القيادة المركزية الأمريكية ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لنقل مقاتلي داعش إلى بلدانهم الأصلية للبت نهائيا في أمرهم".

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا

وبحسب "سنتكوم"، "شدد كوريلا على أن التفاعل الشخصي وجها لوجه هو المفتاح لفهم التحديات والفرص التي يواجهها أفراد الخدمة الأمريكيون والشركاء على أساس يومي"، موضحًا أن "القيادة المركزية الأمريكية تظل ملتزمة بمهمتها، وشعبها، والهزيمة الدائمة لداعش، والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

واختتمت زيارة كوريلا إلى سوريا رحلة استمرت ثمانية أيام إلى تسعة أماكن، هي البحرين والمملكة العربية السعودية وحاملة الطائرات "يو إس إس هاري. إس. ترومان" (CVN 75) في البحر الأحمر ومصر ولبنان وإسرائيل والعراق والأردن وسورية، بحسب بيان "سنتكوم".

وتعتبر واشنطن وجودها العسكري في سوريا خطوة استراتيجية للوقاية من مخاطر تفاقم حالة عدم الاستقرار، رغم غموض الموقف إزاء كيفية تعامل الحكام الجدد في سوريا مع هذا الوجود.

وفي الوقت نفسه، تواصل واشنطن تصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية.

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