الجمعة 17 يناير 2025
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اقتصاد

المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم 235 مليون يورو لدعم سوريا ودول الجوار

المفوضة الأوروبية
المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات تلتقي أحمد الشرع

أعلنت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، اليوم الجمعة، من دمشق إطلاق حزمة مساعدات إنسانية جديدة مخصصة لسوريا ودول الجوار بقيمة 235 مليون يورو.

حزمة جديدة من المساعدات الانسانية

وقالت لحبيب في مؤتمر صحفي عقب لقائها قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في القصر الجمهوري "جئت إلى هنا لأطلق حزمة جديدة من المساعدات الانسانية بقيمة 235 مليون يورو لسوريا ودول الجوار"، للمساهمة في توفير احتياجات رئيسية في مجالات المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والتعليم في حالات الطوارئ، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأضافت: "سنستمر في دعم السوريين لتخفيف معاناتهم، وسنواصل تقديم الدعم لكل المحتاجين ونعمل مع المنظمات الدولية على ذلك، سألتقي بممثلين عن المجتمع المدني السوري للبحث في كيفية توزيع المساعدات".

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العقوبات على سوريا

وأشارت إلى أن العقوبات على سوريا صيغت بطريقة لا تؤثر على العمل الإنساني، نحن ننتظر جميع الوزارات في الحكومة الحالية وننتظر حكومة شاملة لكل تنوعات السوريين.

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سوريا المساعدات الانسانية المفوضة الاوروبية الإدارة السورية الجديدة الاتحاد الاوروبي

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