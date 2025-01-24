واشنطن بوست: الاتحاد الأوروبي يتحرك لتخفيف العقوبات على سوريا وكبح نفوذ روسيا

أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية، نقلا عن مصادر، بأن الاتحاد الأوروبي يتحرك لتخفيف العقوبات لدعم المرحلة الانتقالية بـ سوريا وكبح نفوذ روسيا.

حزمة جديدة من المساعدات الانسانية لسوريا

والأسبوع الماضي، أعلنت المفوضة الأوروبية المكلفة بإدارة الأزمات، حاجة لحبيب، من دمشق إطلاق حزمة مساعدات إنسانية جديدة مخصصة لسوريا ودول الجوار بقيمة 235 مليون يورو.

وقالت لحبيب في مؤتمر صحفي عقب لقائها قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في القصر الجمهوري: "جئت إلى هنا لأطلق حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية بقيمة 235 مليون يورو لسوريا ودول الجوار"، للمساهمة في توفير احتياجات رئيسية في مجالات المأوى والغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والتعليم في حالات الطوارئ، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأضافت: "سنستمر في دعم السوريين لتخفيف معاناتهم، وسنواصل تقديم الدعم لكل المحتاجين ونعمل مع المنظمات الدولية على ذلك، سألتقي بممثلين عن المجتمع المدني السوري للبحث في كيفية توزيع المساعدات".

العقوبات على سوريا

وأشارت إلى أن العقوبات على سوريا صيغت بطريقة لا تؤثر على العمل الإنساني، نحن ننتظر جميع الوزارات في الحكومة الحالية وننتظر حكومة شاملة لكل تنوعات السوريين.

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