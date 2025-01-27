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خارج الحدود

تمهيدا لعودة النازحين، جيش الاحتلال يبدأ الانسحاب من محور نتساريم

نتساريم، فيتو
نتساريم، فيتو

أفادت القناة 12 الإسرائيلية اليوم الإثنين، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت بالانسحاب من محور نتساريم.

يأتي ذلك، فيما أعلنت حركة حماس أنها توصلت وبجهود الوسطاء، بأن تبدأ عودة النازحين ابتداء من صباح اليوم الاثنين الموافق 27 يناير 2025 إلى شمال القطاع.

وقالت الحركة إنه "في إطار جهود الحركة لنزع الذرائع التي وضعها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام عودة النازحين إلى شمال القطاع، وحل قضية الأسيرة لدى المقاومة أربيل يهود، قدمت حركة حماس مقترحا للوسطاء بأن تجري عملية تبادل إضافية تشمل الأسيرة أربيل يهود مع إثنين آخرين من أسرى الاحتلال قبل يوم الجمعة القادم".

ولفتت حماس إلى أن "عملية التبادل المقررة يوم السبت القادم تبقى كما هي في موعدها وتشمل ثلاثة أسرى للاحتلال".

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محور نتساريم جيش الاحتلال حماس عودة النازحين إلى شمال القطاع أربيل يهود

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