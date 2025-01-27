الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الروسية تستدعي السفير المولدوفي

الخارجية الروسية،
الخارجية الروسية، فيتو

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير المولدوفي في موسكو ليليان داري، وأعربت له عن احتجاجها، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية.

 الخارجية الروسية تستدعي السفير المولدوفي

وجاء في بيان الوزارة: "تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى رئيس البعثة الدبلوماسية المولدوفية فيما يتعلق بالبيان الأخير الصادر عن أحد الأحزاب السياسية المولدوفية، والذي تضمن اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد السفير الروسي في كيشيناو، وما صاحب ذلك من دعوات لطرده وتقييد أنشطة بعثة السفارة الروسية في البلاد".

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961

وأضافت الخارجية الروسية أنها طالبت مولدوفا بشدة بأن تدحض علنا هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، وأشارت إلى ضرورة الامتثال لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 بشأن منع أي اعتداء على شخص وحرية وكرامة الدبلوماسيين المعتمدين.

علاوة على ذلك، تم الاحتجاج لدى السفير بسبب نشر الجانب المولدوفي مذكرة سرية من السفارة الروسية في كيشيناو، أرسلت ردا على مذكرة من وزارة الخارجية المولدوفية وتثير تساؤلات حول موثوقية الاتصالات بين موسكو وكيشيناو عبر القنوات الدبلوماسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخارجية الروسية السفارة الروسية مولدوفا وزارة الخارجية الروسية موسكو

مواد متعلقة

الخارجية الألمانية تصفع ترامب: لا يجوز طرد الفلسطينيين من غزة

الخارجية الروسية عن تصريحات زيلينسكي فى دافوس: هوس المخدرات

بسبب أوكرانيا، برلمان مولدوفا يوافق على إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 60 يوما

طلاب ألسن عين شمس يجتازون برنامجا تدريبيا بالمقصورة العربية بمقر الأمم المتحدة في فيينا

ads

الأكثر قراءة

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

النواب يقر ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

النيابة تخلي سبيل عمر زهران في تهمة خيانة الأمانة بضمان محل إقامته

السجن 5 سنوات للبلوجر هدير عاطف بتهمة النصب على المواطنين

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين 27 يناير 2025 (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بتعاملات اليوم الإثنين

وزير الخارجية الأمريكي: كل دولار مساعدات للخارج يجب أن يجيب عن 3 أسئلة هامة

النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء

منوعات

المزيد

تعرف على موعد تحديث ساعة يوم القيامة

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في هزة أرضية ضربت منجما للفحم ببولندا

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

علماء: القارة الإفريقية تتعرض لانهيار تدريجي ومخاوف من انقسامها لنصفين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 27-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

بالأرقام.. عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وما نحن بمبعوثين»، الشعراوي يكشف غباء أهل الكفر في التمسك بالدنيا (فيديو)

تفسير رؤية الشرطة في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشاكل

هل يجوز قيام المسافر بالأذان للصلاة؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية