استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير المولدوفي في موسكو ليليان داري، وأعربت له عن احتجاجها، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية.

الخارجية الروسية تستدعي السفير المولدوفي

وجاء في بيان الوزارة: "تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى رئيس البعثة الدبلوماسية المولدوفية فيما يتعلق بالبيان الأخير الصادر عن أحد الأحزاب السياسية المولدوفية، والذي تضمن اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد السفير الروسي في كيشيناو، وما صاحب ذلك من دعوات لطرده وتقييد أنشطة بعثة السفارة الروسية في البلاد".

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961

وأضافت الخارجية الروسية أنها طالبت مولدوفا بشدة بأن تدحض علنا هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، وأشارت إلى ضرورة الامتثال لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 بشأن منع أي اعتداء على شخص وحرية وكرامة الدبلوماسيين المعتمدين.

علاوة على ذلك، تم الاحتجاج لدى السفير بسبب نشر الجانب المولدوفي مذكرة سرية من السفارة الروسية في كيشيناو، أرسلت ردا على مذكرة من وزارة الخارجية المولدوفية وتثير تساؤلات حول موثوقية الاتصالات بين موسكو وكيشيناو عبر القنوات الدبلوماسية.

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