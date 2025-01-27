أحمد غريب: نسارع الزمن للانتهاء من رفع كفاءة وتطوير مبنى ديوان عام الجيزة

أكد أحمد غريب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغريب للمقاولات العمومية، الشركة المنفذة لمشروع رفع كفاءة وتطوير مبنى وزارة الشباب والرياضة السابق لتحويله إلى مقر ديوان عام محافظة الجيزة، أن الفريق العامل بالمشروع يسابق الزمن للانتهاء من الأعمال وتسليم المبنى في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ"غريب"، حيث أشار إلى أن موظفي وعمال المؤسسة قد أنجزوا جزءًا كبيرًا من الأعمال المطلوبة، وقطعوا شوطًا كبيرًا في أعمال الصيانة الشاملة للمبنى، موضحًا أن الهدف هو الانتهاء من المشروع قبل الموعد المحدد، بما يضمن تسليم المبنى بشكل كامل وجاهز للاستخدام كمقر لديوان عام محافظة الجيزة.

وأوضح "غريب" أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة المبنى وتطويره ليكون متوافقًا مع المعايير الحديثة، بما يلبي احتياجات المحافظة ويوفر بيئة عمل مناسبة للموظفين والمراجعين، مؤكدًا أن فريق العمل يبذل جهودًا مضاعفة لضمان تنفيذ الأعمال بدقة وجودة عالية، مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة تطويرية شاملة تتبناها محافظة الجيزة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث سيتم تحويل المبنى السابق لوزارة الشباب والرياضة إلى مقر إداري متكامل يضم كافة الإدارات التابعة للديوان العام.

واختتم "غريب" تصريحاته بتأكيد التزام مؤسسته بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل جزءًا من مساهمات القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.

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