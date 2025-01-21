تعليم البحيرة: لم نرصد شكاوى بامتحاني الجبر والكمبيوتر للشهادة الإعدادية

تابع يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للشهادة الاعدادية العامة والمهنية، ورافقه الدكتور خالد الدقلة مدير عام إدارة بندر دمنهور التعليمية، وقاما بتفقد مدرسة اسماعيل الحبروك الرسمية لغات وذلك للوقوف على حسن سير وانتظام الامتحانات والاطمئنان على تحقيق الانضباط داخل اللجان

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن الامتحانات تسير وفق إطارها الصحيح منذ انطلاقها وحتى اليوم وذلك في إطار حرص الجميع على توفير الأجواء التربوية المنضبطة والمناخ المناسب أمام الطلاب فى كافة اللجان الامتحانية مع الالتزام بتنفيذ تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والالتزام بالضوابط والقواعد والقرارات المنظمة للامتحانات لتحقيق الانضباط داخل اللجان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

الاطمئنان على حسن سير وانتظام الامتحانات

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى استمرار المتابعة الميدانية والتواصل اللحظى بمديرى الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان الفرعية للاطمئنان على حسن سير وانتظام الامتحانات والتأكد من دخول الطلاب داخل اللجان واتخاذ الإجراءات الاحترازية وإتمام تجهيزات كافة اللجان من إضاءة وتهوية وسلامة الوصلات الكهربية بها، وقد انتظمت أعمال الامتحانات اليوم ولم تتلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية المركزية والغرف الفرعية بالادارات التعليمية أى شكاوى أو إخطارات بوجود ما يعكر صفو أجوائها.

مادتى الجبر فترة اولى والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات فترة ثانية

وأدى طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادى العام البالغ عددهم ١٢٥ ألف و٨٦٧ طالب وطالبة امتحانهم اليوم في مادتي الجبر فترة أولى والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات فترة ثانية وذلك أمام ٥٧٥ امتحانية بنطاق ١٨ ادارة تعليمية، كما ادى طلاب القسم المهنى البالغ عددهم ٥٥٨٢ طالب وطالبة امتحاناتهم اليوم فى مادتى الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية وذلك أمام ٢٢ لجنة بنطاق ١٤ ادارة تعليمية، بالإضافة إلى ٣٧ طالب وطالبة من طلاب التربية الخاصة ( الصم ) أدوا امتحانهم فى مادتي الرياضيات والحاسب الآلي ولم يتغيب منهم أحد كما انتظم ١١ طالب وطالبة ( مكفوفين ) اليوم وأدوا امتحانهم اليوم فى مواد الانجليزية فترة اولى وثانية والتربية الفنية فترة ثالثة تغيب منهم طالب واحد.

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