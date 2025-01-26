الأحد 26 يناير 2025
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محافظات

متابعة أعمال تبطين ترعة بويط في البحيرة بتكلفة 7 ملايين جنيه

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة البحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية  بمحافظة البحيرة،  بمتابعة أعمال تبطين ترعة بويط، بطول 1800 متر، وبتكلفة إجمالية تبلغ 7 ملايين جنيه، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بأهمية المتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ مشروعات تبطين الترع والمصارف كأحد المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تطوير منظومة الري وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.

وصول المياه إلى نهايات الترع دون أي عوائق


حيث يهدف المشروع بالرحمانية، إلى تقليل نسبة الفاقد من مياه الري وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع دون أي عوائق، مما يساهم في تحسين مناسيب المياه والحفاظ على نظافة المجاري المائية.

رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات


وأكدت محافظة البحيرة أن مشروع تبطين الترع يُعد نقلة نوعية في مجال تحسين الري ودعم التنمية الزراعية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات.

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الرحمانية البحيرة الدكتورة جاكلين عازر الترع المصارف تطوير منظومة الري مياه الري
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