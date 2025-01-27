محافظ البحيرة تكلف بمتابعة تغطية مصرف كوم حمادة 

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة أعمال تغطية مصرف كوم حمادة بطول 190 مترًا، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي، وذلك تحت إشراف قسم المشروعات بالمركز، في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والبنية التحتية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تجهيز حديد التسليح استعدادًا لصب الخرسانة

وتم الانتهاء من صب الخرسانة العادية، وتجهيز حديد التسليح استعدادًا لصب الخرسانة المسلحة بمصرف كوم حمادة.

الالتزام الكامل بالمعايير الهندسية والجدول الزمني

وأكدت محافظ البحيرة، على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الهندسية والجدول الزمني المحدد لضمان سرعة إنجاز المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة.

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