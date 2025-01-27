أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد شركة إعمار ليبيا (صور)

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وفدا رفيع المستوي، برئاسة الدكتور عبد الحميد موسى عوض رئيس مجلس إدارة شركة إعمار ليبيا القابضة، يرافقه الدكتور إدريس الحبوني رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بطبرق، والقيادات التنفيذية بمينائي بنغازي وسرت، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

أبرز محاور اللقاء

شهد اللقاء مناقشة أطر التعاون المشترك في مجالات التدريب البحري، وتقديم الخدمات البحرية واللوجيستية، وتطوير الأرصفة والموانئ البحرية، وخدمات الصيد المتطورة وغيرها.

جانب من اللقاء،فيتو

بداية اللقاء بالوفد الليبي

في مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد الليبي في هيئة قناة السويس، وأكد حرصه على استثمار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرا في هذا الصدد إلى تنوع مجالات التعاون المحتملة بين الجانبين في ظل ما تمتلكه الهيئة من موارد بشرية وخبرات متراكمة في المجال البحري، فضلا عن رؤيتها الطموحة لتطوير خدماتها البحرية واللوجيستية وفق التكنولوجيا الأحدث عالميًا.

جانب من اللقاء،فيتو

فرص واعدة لعقد شراكات ناجحة مع الجانبين

واستعرض رئيس هيئة قناة السويس ما يطرحه التعاون من فرص واعدة لعقد شراكات تسمح بتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد في الجانبين منها بحث إمكانية تشغيل وحدات متطورة للصيد بأعالي البحار تمتلكها وتقوم ببنائها هيئة قناة السويس للعمل في المياه الإقليمية لدولة ليبيا الشقيقة ضمن جهود تعظيم نشاط الصيد المشترك بين البلدين، لافتا في هذا الصدد إلى التكنولوجيا المتطورة لأحدث سفن الصيد المملوكة للهيئة وهي سفينة الصيد بأعالي البحار "رزق ١" والتي تعكف الهيئة على بناء ١٢ سفينة مماثلة بمصنع مصر للقاطرات بسفاجا.

تعزيز سبل التعاون في مجال تطوير الموانئ

كما تطرق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إلى سبل تعزيز التعاون في مجال تطوير الموانئ والأرصفة البحرية وتوسيع قاعدة العمل المشترك في هذا المجال ليكون امتدادا للتعاون القائم من خلال شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى والتي تتولى أعمال التكريك بميناء سرت الليبية.

جانب من اللقاء،فيتو

وأطلع رئيس الهيئة الحضور على رؤية قناة السويس الطموحة لتطوير نشاط الاستزراع السمكي على ضفاف القناة واستهدافها لزيادة معدلات الإنتاج السنوية بما يساهم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتلبية متطلبات التصدير وفق المواصفات العالمية.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الحميد موسى عوض رئيس مجلس إدارة شركة إعمار ليبيا القابضة حرص الدولة الليبية على تعزيز التعاون المشترك مع الدولة المصرية في كافة المجالات، لاسيما المجالين الاقتصادي والبحري اللذين يشهدان طفرة ورغبة حقيقية في التطوير لدى الدولتين.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار ليبيا القابضة عن تطلعه للاستفادة من خبرات التدريب البحري المتقدمة لدى أكاديمية قناة السويس للتدريب البحري والمحاكاة بما يمكن معه رفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المجال البحري من ربابنة وأطقم بحرية وغيرهم، مشيدا بما تمتلكه هيئة قناة السويس من إمكانيات وخبرات في الأنشطة البحرية واللوجيستية المختلفة مما يجعلها دوما الخيار الأمثل للتعاون المشترك.





شملت الزيارة، تفقد عددا من الوحدات البحرية المختلفة التي تم بناؤها بترسانات وشركات الهيئة المختلفة، والتعرف عن قرب على فرص توطين صناعة اليخوت البحرية وتعزيز سياحة اليخوت بمراين قناة السويس.





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