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أسامة ربيع: قناة السويس تستعد لاستقبال رحلات الخط الملاحي CMA CGM (فيديو)

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، جاهزية قناة السويس للعمل بكامل طاقتها لاستقبال الخدمات الملاحية للخطوط الملاحية الكبرى في ضوء الاستعدادات لعودة حركة التجارة العالمية بشكل تدريجي لمسارها الطبيعي عبر قناة السويس مع بدء عودة استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.  

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عودة عبور الخطوط الملاحية الكبرى 

ولفت إلى أنه في هذا الصدد إلى تستقبل  قناة السويس لمجموعة من سفن الخط الملاحي CMA CGM ضمن الخدمة الملاحية EPIC على طريق التجارة بين جنوب آسيا وأوروبا اعتبارا من يوم الخميس الموافق 23 يناير الجاري. 
 

لقاء هام بين رئيس هيئة قناة السويس والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية 

 

جاء ذلك خلال لقاء الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، مع أرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية" IMO"، لبحث الإجراءات اللازمة لبدء عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس مع بدء استقرار الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر بالتزامن مع تنفيذ اتفاق الهدنة، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. 

 

زيارة الأمين العام للمنظمة البحرية 

يأتي اللقاء، على هامش الزيارة الرسمية للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية والوفد المرافق لافتتاح مكتب التمثيل الإقليمي للمنظمة البحرية الدولية في مصر، وفي ضوء التعاون والعمل المشترك بين هيئة قناة السويس والمنظمة البحرية الدولية "IMO".

 

 

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