الإثنين 27 يناير 2025
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خارج الحدود

احتجاجات تشل حركة النقل في العاصمة الألمانية برلين

محطة المواصلات في
محطة المواصلات في برلين، فيتو

 بدأ عمال النقل العام في برلين، اليوم الإثنين، إضرابا تحذيريا لمدة يوم كامل بدعوة من نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات، وهو ما سيحد بشدة من حركة النقل العام في العاصمة الألمانية على مدار اليوم.

 

توقف حركة النقل في جميع خطوط المترو والترام والحافلات 

 وبحسب شركة برلين للنقل (بي في جي)، ستتوقف حركة النقل في جميع خطوط المترو والترام وكذلك معظم الحافلات، بينما لن تتأثر القطارات الإقليمية وقطارات الضواحي بالإضراب.

وقال يريمي أرنت، المفاوض في نقابة فيردي، إن الموظفين توقفوا عن العمل في الساعة الثالثة فجرا، مضيفا أن خر الحافلات الليلة كانت فيها طريقها إلى حظائرها في ذلك الوقت وستبقى هناك في الوقت الحالي.

 

ومن المقرر أن ينتهي الإضراب في تمام الساعة الثالثة من صباح غد الثلاثاء.

 

تأثير الإضراب على الركاب

ومن أجل تخفيف تأثير الإضراب على الركاب، سيُجرى تشغيل أحد خطوط النقل بين حيي "مالسدورف" و"ليشتنبرج" بشكل أكثر تواترا بين الساعة 9 صباحا والساعة 2 ظهرا، حسبما أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان".

وتعود خلفية الإضراب إلى المفاوضات الجماعية بين نقابة فيردي وشركة برلين للنقل.

وتطالب النقابة - من بين أمور أخرى - بـ750 يورو (نحو 786.5 دولار) إضافية شهريا لحوالي 16 ألف موظف.

وفي ضوء عدم تقديم الشركة أي عرض في الجولة الأولى من المفاوضات، اتهمت فيردي الشركة بممارسة أساليب المماطلة.

وعلى الرغم من أن الشركة ترى أن هناك حاجة إلى تعويض الأجور، رفضت هذه المطالب باعتبارها "غير قابلة للتمويل".

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العاصمة الألمانية برلين شركة السكك الحديدية الألمانية السكك الحديدية الألمانية

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