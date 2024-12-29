نتيجة إصابته بالسرطان، نتنياهو يخضع الآن لعملية استئصال البروستاتا

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن بدء العملية الجراحية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لجراحة استئصال البروستاتا في مستشفى هداسا في القدس المحتلة.

نتنياهو يخضع لجراحة سرطان البروستات

وكان ديوان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في بيان أنه سيدخل المستشفى الأحد، لاجراء عملية استئصال البروستاتا بعد تشخيص إصابته بالتهاب في المسالك البولية ناجم عن تضخم حميد.

وأضاف بيان مكتب نتنياهو، أنه "نتيجة لذلك، سيخضع رئيس الوزراء لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا غدا".

وكان نتنياهو خضع فى مارس الماضى، لعملية جراحية لرتق فتق، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وفي يوليو من العام الماضي 2023 زرع الأطباء لـ نتنياهو جهاز تنظيم لضربات القلب بعد مخاوف طبية.

تسريبات تؤكد إصابة نتنياهو بسرطان البروستات

ورغم تكتم مكتب نتنياهو حول طبيعة مرضه، ذكرت "القناة 12" العبرية، أن رئيس الوزراء البالغ من العمر 75 عاما يعانى من سرطان البروستات من الدرجة الثالثة".

وظهر نتنياهو وهو يسير قبل الخضوع لعملية جراحية في المسالك البولية بمستشفى "هداسا" باستخدام تقنية HoLEP، التي تعتمد على استئصال البروستات بالليزر من دون شق البطن.

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