القصة الكاملة لمرض عادل الفار، وتفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته

أكثر من 30 يومًا كان يصارعه فيها الفنان الراحل عادل الفار المرض، يتغلب على الألم مرة، وتغلبه مرات عديدة، فكان يعاني من سرطان الكبد وانتشار ورم في البروستاتا، مما كان يجعله يمر بفترة وصفتها زوجته بالمريرة في تصريحاتها.



دخل غرفة العناية المركزة لمدة تقترب من 25 يومًا كان يخضع لمسكنات من الدرجة الأولى كى يجعله يقوى على الألم، ولكن لم تخلُ تمامًا، بالرغم أن الأطباء جميعًا كانوا متأكدين أن حالته لا علاج لها إلا أن الأمل كان معهم للحظات الأخيرة.





ياسر جلال كان دائم السؤال عليَّ

خلال الأيام الأولى منذ دخوله المستشفى وكان يطلب عادل الفار الدعاء له من كل محبيه، وممن حوله، ومع مرض السرطان كان مرض السكرى أيضًا يسبب له عدد من الإضرابات في مستوى الوعي، فكان دومًا يفقد وعيه إلى أن فقده تمامًا في الأيام الأخيرة، وتم إنعاشه أكثر من مرة.

خلال تصريحات سابقة له أكد الفنان الراحل عادل الفار أن الفنان الوحيد الذى كان يسأل عليه بعد علمه بمرض هو الفنان ياسر جلال، وقال: "ياسر جلال كنت بكلمه قبل أزمتي الصحية ما كانش بيرد بسبب أشغاله، ولكن بمجرد علمه بالأزمة الصحية التي ألمت بي وجدته يتصل بي ويطمئن عليَّ، كما اعتذر جدًّا وقتها عن عدم رده عليَّ في موقف يدلل على أخلاقه الكبيرة"، وخالد عجاج وسامح يسري قاموا بزيارتي.





بدأ عادل الفار مسيرة الفنية في الثمانينات بالعمل في الأفراح والملاهي الليلية، ثم شارك في بعض الأعمال الفنية بفترة التسعينيات بأداء دور المونولوجست، وشارك بعدها كممثل في بعض الأعمال منها "هيستريا" عام 1998، فيلم "شجيع السيما" عام 2000، "زكية زكريا في البرلمان" عام 2001، "بون سواريه" عام 2010.

وفاة ابن عادل الفار

من الأمور التي تركت تأثيرًا سلبيًّا في حياة عادل الفار وفاة ابنه، وتدهورت حالته الصحية بعدها لشعوره بالتقصير الكامل في حق ابنه وعدم رعايته والقيام بدوره كأب.

وكشف، عن خلافه مع نجله الذي أدى إلى قطيعة بينهما، حتى يوم وفاته بسبب "صُحبة أصدقاء السوء"، بحسب تعبيره.

وقال عادل الفار إن انشغاله عن نجله طوال الوقت بسبب عمله في التمثيل، وإعطاءه الكثير من المال تعويضًا عن الغياب، أدى إلى دخول الابن في دائرة أصدقاء سوء مدمنين على المواد المُخدرة.

وواصل حديثه قائلًا: "حدث خلاف بيني وبين نجلي، حينما عرفت أنه يتعاطى المُخدرات، وقاطعته فترةً من أجل مراجعة نفسه، والعدول عن الإدمان".

وأعلن مصطفى كامل وفاة الفنان عادل الفار مساء أمس الخميس، بعد صراع من المرض، وسوف تشيع جنازة الفنان عادل الفار اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر بجوار مجمع سيتي ستارز.

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