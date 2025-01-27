الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بطريرك الكاثوليك: القديسة تريزا تقدم نموذجًا حيًا للتجاوب مع نعمة الله

بطريرك الكاثوليك
بطريرك الكاثوليك

أكد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، في كلمته خلال قداس افتتاح اليوبيل المئوي لإعلان قداسة القديسة تريزا الطفل يسوع، أن القديسة تقدم نموذجًا حيًا للتجاوب مع نعمة الله وعمله، حيث أن القداسة تنبع من البساطة والبراءة، وهما السمتان اللتان ميزتا حياتها. 

 

حياة القديسة تريزا الطفل يسوع

 

وأضاف بطريرك الكاثوليك: "رغم قصر حياة القديسة تريزا الطفل يسوع، إلا أنها عاشتها بمحبة خالصة انعكست على من حولها، وكانت كارزة بمحبة الله، ملتقية بيسوع المسيح في سر القربان الأقدس وكلمة الله في الكتاب المقدس، مما جعلها شفيعة المرسلين ومعلمة الكنيسة". 

أقيمت مراسم الافتتاح بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا، بحضور الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية بالمعادي، إلى جانب عدد من الكهنة والراهبات. 

بدأت الصلاة بتأملات تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، أعقبها تطواف احتفالي بأيقونة ورفات القديسة، بمشاركة كشافة وادي النيل، حيث اختتم البطريرك كلمته بتهنئة الحاضرين ببدء اليوبيل، الذي يأتي تزامنًا مع عام يوبيل الرجاء تحت شعار: "الرجاء لا يُخَيِبْ صاحبه". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القديسة تريزا الطفل يسوع حياة القديسة تريزا الطفل يسوع بطريرك الكاثوليك القديسة تريزا الأنبا إبراهيم اسحق
ads

الأكثر قراءة

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الزمالك أمام الجونة

أهالي حي السلام أول يستغيثون برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ القاهرة

محمد صبحي يكشف سبب عدم تمثيله مشهدا واحدا فى حياته وهو يصلي

اللمسات الأخيرة لحفل سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 (صور)

بث مباشر، قرعة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

النيابة تخلي سبيل عمر زهران في تهمة خيانة الأمانة بضمان محل إقامته

شاهد، مسئول مصري ينظم حركة الآلاف من الفلسطينيين للعودة إلى شمال غزة

منوعات

المزيد

مركبة "بلو جوست" تلتقط لحظة نادرة للأرض

تعرف على موعد تحديث ساعة يوم القيامة

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في هزة أرضية ضربت منجما للفحم ببولندا

أنقذونا من عصابات الاتجار بالبشر، رسائل استغاثة غامضة تثير الفزع في لوس أنجلوس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 27-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

القنابل ذات الـ 2000 رطل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد عمر هاشم من معرض الكتاب: رحلة الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد وباليقظة

تعرف على مكانة الصوم وأهميته في الإسلام

«وما نحن بمبعوثين»، الشعراوي يكشف غباء أهل الكفر في التمسك بالدنيا (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية