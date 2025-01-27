بطريرك الكاثوليك: القديسة تريزا تقدم نموذجًا حيًا للتجاوب مع نعمة الله

أكد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، في كلمته خلال قداس افتتاح اليوبيل المئوي لإعلان قداسة القديسة تريزا الطفل يسوع، أن القديسة تقدم نموذجًا حيًا للتجاوب مع نعمة الله وعمله، حيث أن القداسة تنبع من البساطة والبراءة، وهما السمتان اللتان ميزتا حياتها.

حياة القديسة تريزا الطفل يسوع

وأضاف بطريرك الكاثوليك: "رغم قصر حياة القديسة تريزا الطفل يسوع، إلا أنها عاشتها بمحبة خالصة انعكست على من حولها، وكانت كارزة بمحبة الله، ملتقية بيسوع المسيح في سر القربان الأقدس وكلمة الله في الكتاب المقدس، مما جعلها شفيعة المرسلين ومعلمة الكنيسة".

أقيمت مراسم الافتتاح بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا، بحضور الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب باتريك الكرملي، رئيس دير القديسة تريزا الأفيلية بالمعادي، إلى جانب عدد من الكهنة والراهبات.

بدأت الصلاة بتأملات تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، أعقبها تطواف احتفالي بأيقونة ورفات القديسة، بمشاركة كشافة وادي النيل، حيث اختتم البطريرك كلمته بتهنئة الحاضرين ببدء اليوبيل، الذي يأتي تزامنًا مع عام يوبيل الرجاء تحت شعار: "الرجاء لا يُخَيِبْ صاحبه".

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