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سياسة

مطران الكنيسة اللاتينية: المسيرة اليوبيلية تجسد روح الوحدة والتآخي

مطران اللاتين، فيتو
مطران اللاتين، فيتو

افتتح المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، احتفالات عام يوبيل الرجاء تحت شعار "الرجاء لا يُخَيِبْ"، في كاتدرائية سانت كاترين بالإسكندرية.

حضور الاحتفال

شهد الاحتفال حضور المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية ومسؤول لجنة اليوبيل، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، بالإضافة إلى الآباء الكهنة والرهبان والراهبات ومؤمني مختلف الكنائس والجنسيات.

بدأت فعاليات الاحتفال بمسيرة حج رمزية، قادها المطران لوراتي، معلنًا انطلاق اليوبيل عبر صوت البوق، تلاها تجديد عهود المعمودية، واختُتمت برفع الذبيحة الإلهية.

وخلال عظة الذبيحة الإلهية، أوضح المطران لوراتي معاني المراحل المختلفة للاحتفال، مشيرًا إلى رمزية الصليب كمصدر وحيد للرجاء، وداعيًا الجميع إلى استكمال المسيرة نحو المسيح باعتباره ميناء الخلاص. كما أكّد على أهمية البعد الأخوي والعائلي في المسيرة اليوبيلية، مشجعًا المشاركين على تعزيز روح الوحدة والتآخي.

رافق الاحتفال أداء مميز من فرق الكورال التابعة للكنائس الكاثوليكية في الإسكندرية، مما أضفى أجواءً روحانية مميزة على الفعالية التي جمعت ممثلي الكنائس والمؤمنين من مختلف الخلفيات.
 

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