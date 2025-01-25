السبت 25 يناير 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يناقش سبل دعم مشروعات الإنتاج الحيواني بالقنطرة شرق (صور)

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، اجتماعًا تناول عددًا من الموضوعات المتعلقة بكيفية دعم المشروعات الاقتصادية بالمحافظة، وتنمية الموارد في مركز ومدينة القنطرة شرق خاصة، لما يتمتع به من مساحات شاسعة تمكن المحافظة من السعي نحو تنفيذ مشروعات كبيرة متكاملة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي.  

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

وشهد الاجتماع كل من الدكتور محمد أبونار المستشار الاقتصادي لمحافظة الإسماعيلية، دكتور حامد الأقنص رئيس الإدارة المركزية مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، دكتور سعد الحياني ومحمود قنديل ممثلي أحد شركات القطاع الخاص، دكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، محمد السيوفي نائب رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، نفادي محمد حسين ممثلًا عن الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، أحمد البيك مدير ائتمان البنك الزراعي قطاع الإسماعيلية.  
 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

العمل على توفير المنتجات الحيوانية 

كما ناقش الاجتماع أبرز العناصر التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وكذلك فتح مجالات وفرص عمل للشباب الجاد الطموح، بالإضافة إلى توفير المنتجات الحيوانية والألبان بالكميات والجودة والأسعار المناسبة التي في متناول ‏المواطنين. 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

دراسة انشاء مزارع لتسمين العجول 

وتضمن المقترح دراسة إنشاء مزارع لتسمين ‏العجول ‏ومزارع أخرى لإنتاج الألبان، سعيًا ‏لتحقيق المساهمة مع ‏أجهزة ‏الدولة في تقليل الفجوة الغذائية في مجال ‏البروتين الحيواني، ‏وخفض ‏الاستيراد للحوم والدواجن ومنتجات ‏الألبان. 

 

إقامة مزارع لتربية الماشية 

وتم اقتراح أن تتضمن دراسة المشروع، مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر ‏آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان، تعمل على ‏توفير المنتجات بالكميات والجودة والأسعار المناسبة، وتحقيق القيمة المضافة، والاستفادة المثلى من ‏الإمكانيات المتاحة عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ‏ومشروعات الإنتاج الزراعي لتحقيق ‏الاكتفاء الذاتي النسبي وتخفيض تكلفة مستلزمات الإنتاج، مع إتاحة ‏العديد من فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل ‏العلمي.‏ 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

توفير منظومة متكاملة بمجال الثروة الحيوانية 

وأكد محافظ الإسماعيلية أن الهدف من طرح فكرة المشروع هو العمل على توفير منظومة متكاملة في مجال تنمية الثروة ‏الحيوانية والأنشطة المتعلقة بها من أجل تعظيم العائد من نتائج ‏ومكونات المشروعات، بتطبيق أحدث الطرق العلمية في تنفيذها، ‏وإدارتها ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخبرات والدعم الفني لضمان تحقيق الهدف المرجو منه.‏

 

أبرز الجهود المتعلقة بالأمن الغذائي 

وأشار إلى جهود محافظة الإسماعيلية في العديد من المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي وتقليل الحلقات الوسيطة بهدف العمل على وفرة الإنتاج وتخفيض الأسعار، حيث قامت المحافظة  بحصر لمزارع إنتاج الدواجن العاملة والمتوقفة والمتعثرة لدمجها وتنفيذ بروتوكولات عمل لإمداد السوق بالمحافظة باحتياجاته من البيض بأسعار تنافسية، ودمج المزارع الغير مرخصة بالاقتصاد الرسمي عن طريق تقنين أوضاعه لفتح فرص عمل أمام الشباب.

 

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