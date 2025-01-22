علاج 2911 رأس ماشية وعقد 71 ندوة وتوعية إرشادية في البحيرة

نظمت مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة الدكتور محمد مصطفى سالم، من خلال إدارة الرعاية البيطرية، عددًا من القوافل العلاجية المجانية بمراكز دمنهور والدلنجات وشبراخيت تم خلالها تقديم خدمات بيطرية مجانية لـ 490 رأس ماشية شملت تجريعًا ضد الطفيليات الداخلية، وعلاج حالات باطنة وتناسلية.

علاج 2911 رأس ماشية في مختلف التخصصات البيطرية

كما قامت المديرية خلال أسبوع واحد فقط بعلاج 2911 رأس ماشية في مختلف التخصصات البيطرية،تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وفي إطار جهود الدولة لتعزيز وتنمية الثروة الحيوانية.

66 ندوة إرشادية تضمنت 117 موضوعًا

وفي إطار جهود التوعية، نظمت إدارة الإرشاد 66 ندوة إرشادية تضمنت 117 موضوعًا، و5 توعية إرشادية في أماكن مختلفة، بالإضافة إلى منشور إرشادي وفيديو على صفحة الإرشاد البيطري بالبحيرة، يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لرفع كفاءة الثروة الحيوانية والحفاظ على سلامتها، دعمًا لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

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