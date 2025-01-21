الثلاثاء 21 يناير 2025
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محافظات

محافظ البحيرة تتابع الأعمال الجارية بطريق الأنصارية – شبراخيت

أعمال الصيانة بشبكة
أعمال الصيانة بشبكة الطرق والكباري

واصلت محافظة البحيرة، جهودها لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق والكباري، بما يدعم التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة لأهالي المحافظة، بناءً على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الدورية والفعالة لكافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة.

الأعمال الجارية بمشروع صيانة طريق الأنصارية من كوبري أبو خراش

وتابعت جاكلين عازر محافظ البحيرة، جهود مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، الأعمال الجارية بمشروع صيانة طريق الأنصارية من كوبري أبو خراش باتجاه شبراخيت بمركز الرحمانية بطول 2 كيلومتر، وبتكلفة 2.6 مليون جنيه، ضمن خطة "رد الشيء لأصله" للعام المالي 2024 /2025.

تطوير شبكة الطرق وتحسين جودة البنية التحتية

ويأتي المشروع بمحافظة البحيرة، في إطار استراتيجية المحافظة لتطوير شبكة الطرق وتحسين جودة البنية التحتية، مما يعزز من مستويات السلامة المرورية ويدعم حركة النقل والتجارة بين المراكز المختلفة.

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البنية التحتية البحيرة الطرق والكباري الدكتورة جاكلين عازر كوبري أبو خراش الرحمانية
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