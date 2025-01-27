إطلاق نار على السفارة الفنزويلية في عاصمة بوليفيا

أطلق مجهولون النار على مبنى السفارة الفنزويلية في العاصمة البوليفية لاباز، حسب ما أفادت وزيرة خارجية بوليفيا سيليندا سوسا في بيان عبر منصة "إكس" أمس الأحد.

مجهولون يطلقون النار على مبنى السفارة الفنزويلية في بوليفيا

وكتبت الوزيرة: "هذا الصباح وقع هجوم على مقر سفارة جمهورية فنزويلا في لاباز، حيث أطلق مجهولون عدة طلقات نارية وألحقوا أضرارا ببعض عناصر الواجهة".

ولم تبلغ سوسا عن وقوع إصابات أو ضحايا جراء الحادث، مؤكدة أن سلطات بلادها تدين هذا العمل التخريبي وأنه يجري حاليا تحقيق فيه.

ومن جانبه، أشاد وزير خارجية فنزويلا إيفان خيل بـ التحرك السريع الذي اتخذته حكومة بوليفيا من خلال إطلاق عملية للعثور على العناصر الفاشية التي هاجمت سفارتنا في لاباز غدرا.

وكتب الوزير الفنزويلي عبر "تيليجرام" أنه "قد حاول التعصب اليميني المتطرف، المحبط والغارق في إخفاقاته، إلحاق الضرر بمرافق الوطن البوليفاري دون جدوى، وفشل مرة أخرى هنا أيضا".

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