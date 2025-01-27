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ثقافة وفنون

مارفل توقع عقد اتفاق جديد مع الأخوين روسو

الاخوين روسو، فيتو
الاخوين روسو، فيتو

 أفلام مارفل، ذكرت تقارير صحفية، أن الأخوين روسو، وقعا اتفاقًا جديدًا، مع استوديوهات مارفل.

ويتضمن العقد الجديد،  إشراف الأخوين روسو، على عدة من مشاريع مارفل الجديدة، بما في ذلك فيلم “X-MEN”.

الأخوين روسو يكشفان سبب عودتهما للعمل مع استديوهات مارڤل

 وكشف الأخوين "روسو"، مؤخرا عن سبب عودتهم للعمل مرة أخرى مع ستديوهات مارڤل، لإخراج فيلمي الـ Avengers المقبلين.

وقال الأخوين، في تصريحات صحفية: "لقد انتهى بنا الأمر بالعثور في أحد الليالي، على فكرة مجنونة قامت بتنشيطنا جميعًا... ورأينا بأنها قصة نحتاج إلى أن يراها العالم".

فيما ذكرت التقارير الصحفية، تفاصيل جديدة تتعلق بفيلم مارفل المنتظر،Avengers Doomsday.

وأشارت التقارير، إلى أن أشرار فيلم Avengers Doomsday، سيكونون نُسخ مُتغيرة من أبطال كون مارڤل الرئيسي Earth-616، وسيكون بعضهم طيبًا، وبعضهم شريرًا، والبعض كارثيين.

جو روسو: عمليات كتابة فيلم Avengers: Doomsday قاربت على الانتهاء

قال المخرج "جو روسو"، أن عمليات كتابة فيلم "Avengers: Doomsday"، قاربت على الانتهاء.

وأضاف روسو،:"نحن حاليًّا في منتصف عملية الكتابة لفيلم “Avengers: Doomsday، وقاربنا علي الانتهاء، ويصحبنا أحد المشاركين في كتابة أفلام الافنجرز السابقة، هو الوحيد الذي عاد من الطاقم القديم للمساعدة في كتابة السيناريو الجديد”.

تفاصيل جديدة عن فيلم مارفل Avengers Doomsda

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