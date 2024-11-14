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ثقافة وفنون

استديوهات مارفل تعلن موعد الانتهاء من تصوير فيلم FantasticFour

FantasticFour، فيتو
FantasticFour، فيتو

 Fantastic Four،  كشفت استديوهات مارفل عن موعد الانتهاء من تصوير النسخة الجديدة من فيلم  FantasticFour.

وأوضحت مارفل، أن عمليات التصوير الخاصة بفيلم FantasticFour، ستنتهي بعد أسبوعين من الآن، كما أكدت أن شركة ديزني تشعر بسعادة غامرة من النتيجة النهائية للفيلم، وبأنهم لم يكونوا واثقين من نجاح عمل لاستديوهات مارڤل بهذا الشكل منذ فيلم Endgame

فيما كشف كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًا.

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وأوضح فيجي في تصريحات صحفية، أن فيلم Fantastic Four ستدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي، كما ألمح إلى أن الفيلم، سيقع في عالم موازٍ لعالم مارفل السينمائي الرئيسي، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ومثيرة في قصة الفريق الخارق.

فيلم مارفل FANTASTIC FOUR

وأعلنت مارفل عن موعد طرح فيلم FANTASTIC FOUR، في صالات العرض، والذي سيكون بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٥.

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