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رياضة

الزمالك ضد الجونة، مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري ودوريات أوروبا

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري المصري وأبرزها الزمالك ضد الجونة ودوريات أوروبا المختلفة.

 

الدوري المصري الممتاز


   - الزمالك ضد الجونة الساعة 16:00.
   - المصري البورسعيدي ضد إنبي الساعة 19:00.
   - حرس الحدود ضد مودرن سبورت الساعة 19:00.


دوري روشن السعودي


   - ضمك ضد الاتحاد الساعة 16:05.
   - الشباب ضد الفيحاء الساعة 17:10.
   - القادسية ضد الهلال الساعة 19:00.

 

الدوري الإسباني الدرجة الأولى


   - ديبورتيفو ألافيس ضد سيلتا فيغو الساعة 22:00.


الدوري الإيطالي الدرجة A


   - فينيزيا ضد هيلاس فيرونا الساعة 19:30.
   - جنوى ضد مونزا الساعة 21:45.

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