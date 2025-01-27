الإثنين 27 يناير 2025
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اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار،  شهدت اسعار الدولار استقرارًا ملحوظًَا مقابل الجنيه، اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025.

ويُعد الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

وترصد “فيتو” سعرالدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

 

اقرأ التالي: أسعار الدولار بالبنوك المصرية والبنك المركزي (آخر تحديث)

 

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.19 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية حوالي 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدى اجريكول  حوالي 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع. 

 

 

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

 

 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

في الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتى: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

جدير بالذكر أن أسعار الصرف تختلف بين البنوك حسب التوجهات المالية لكل بنك كما أن هناك فارقًا بين سعر الشراء، الذي يمثل السعر الذي يدفعه البنك لشراء الدولار، وسعر البيع، وهو السعر الذي يبيع به البنك الدولار للعملاء، كما ان سعر الدولار يعتبر عاملًا مؤثرًا على العديد من الجوانب الاقتصادية في مصر، مثل أسعار السلع المستوردة، تكاليف الإنتاج، والسيولة النقدية لذلك، يُتابَع باهتمام كبير من قِبَل المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

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