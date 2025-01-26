الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن تصحيح العينة الغشوائية لمواد الشهادة الاعدادية، للعام الدراسي الجاري 2024/2025 مازال يجري حتي اليوم الاحد، ويبدأ بعدها أعمال التصحيح الكامل للمواد، بعد الوقوف علي معدلات النجاح من العينة العشوائية والاطمئنان علي المواد التي اشتكي منها الطلاب أثناء الامتحانات.

تسلسل اعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه يعد الانتهاء من أعمال التصحيح للمواد بالكامل، تبدأ مرحلة الرصد والتجميع، تمهيدا للانتهاء من اعمال امتحانات الشهادة الاعدادبة، ويعتمد الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم المنتيجة فور الانتهاء من أعمال الرصد والتجميع، وطباعة النسخة الخطية من نتيجة الشهادة الاعدادية.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الي أنه سيتم إعلان النتيجة علي موقع المديرية فور اعتمادها من محافظ الفيوم، وتخطر كل مدرسة من المدارس بنسخة من النتيجة الخطية مصحوبة باسطوانة مدمجة لتسهيل حصول الطلاب واولياء الأمور علي النتيجة التفصيلية لابنائهم.

ضبط ورشة تصنيع ألعاب نارية فى الفيوم بداخلها 3 ملايين قطعة

حالة الطقس غدًا الإثنين 27-1-2025 في الفيوم

يذكر أن طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم، قد اشتكوا من صعوبة امتحان مادتي العلوم والدراسات الاجتماعية، وطول الامتحان عن الوقت المخصص، ومن المتوقع أن يعاد توزيع درجات الامتحانين بعد الانتهاء من تصحيح الغينة العشوائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم نتيجة الشهادة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 نتيجة الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية بجميع المحافظات نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسم ورقم الجلوس لينك نتيجة الشهادة الاعدادية موعد نتيجة الشهادة الاعدادية

مواد متعلقة

ضبط ورشة تصنيع ألعاب نارية فى الفيوم بداخلها 3 ملايين قطعة

حالة الطقس غدًا الإثنين 27-1-2025 في الفيوم

تعليم الفيوم تحيل معلمة للنيابة العامة بتهمة نشر ورقة الأسئلة وإلغاء امتحان طالبين

تعليم الفيوم: تشكيل لجنتين لمراجعة امتحان العلوم وانضباط مدرسة عزة زيدان

ads

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

5 ملفات حاسمة تتصدر المباحثات المرتقبة بين السيسي وترامب اليوم

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

قرينة السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

بيراميدز يتقدم على الأهلي بهدف عكسي لـ رامي ربيعة في الدقيقة 18 (صور)

العش يقود تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

نتيجة الصف الخامس الابتدائى بالاسم ورقم الجلوس فى القاهرة

منوعات

المزيد

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقما قياسيا جديدا

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

المزيد

خدمات

المزيد

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

تعرف على سعر القصدير عالميًّا اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المأثورة في ليلة الإسراء والمعراج

ما حكم صيام السابع والعشرين من شهر رجب؟ الإفتاء ترد

دعاء سعة الرزق وقضاء الدين في ليلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية