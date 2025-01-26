موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم

قال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن تصحيح العينة الغشوائية لمواد الشهادة الاعدادية، للعام الدراسي الجاري 2024/2025 مازال يجري حتي اليوم الاحد، ويبدأ بعدها أعمال التصحيح الكامل للمواد، بعد الوقوف علي معدلات النجاح من العينة العشوائية والاطمئنان علي المواد التي اشتكي منها الطلاب أثناء الامتحانات.

تسلسل اعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم

واضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه يعد الانتهاء من أعمال التصحيح للمواد بالكامل، تبدأ مرحلة الرصد والتجميع، تمهيدا للانتهاء من اعمال امتحانات الشهادة الاعدادبة، ويعتمد الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم المنتيجة فور الانتهاء من أعمال الرصد والتجميع، وطباعة النسخة الخطية من نتيجة الشهادة الاعدادية.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، الي أنه سيتم إعلان النتيجة علي موقع المديرية فور اعتمادها من محافظ الفيوم، وتخطر كل مدرسة من المدارس بنسخة من النتيجة الخطية مصحوبة باسطوانة مدمجة لتسهيل حصول الطلاب واولياء الأمور علي النتيجة التفصيلية لابنائهم.

يذكر أن طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم، قد اشتكوا من صعوبة امتحان مادتي العلوم والدراسات الاجتماعية، وطول الامتحان عن الوقت المخصص، ومن المتوقع أن يعاد توزيع درجات الامتحانين بعد الانتهاء من تصحيح الغينة العشوائية.

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