الأحد 26 يناير 2025
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خارج الحدود

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ردا على مقترح ترامب: شعبنا متمسك بأرضه

سكان غزة، فيتو
سكان غزة، فيتو

تهجير سكان غزة إلى الأردن ومصر، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن شعبنا صامد متمسك بأرضه وجذوره وبقائه.

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يندد بمخطط التهجير

وأشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، بصمود شعبنا وقدرته على إفشال مخططات التهجير والتصدي لها، مؤكدا أن قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، هي الدولة الفلسطينية.

وثمن روحي فتوح دور مصر والأردن الشقيقتين في دعم القضية الفلسطينية، ومواقفهما الرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه، والوقوف إلى جانبه من أجل نيل حقوقه المشروعة، ودعم السلام والاستقرار في المنطقة.

الأردن يرفض مقترح ترامب لنقل سكان غزة 

وأكدت المملكة الأردنية على لسان وزير خارجيتها، أيمن الصفدي، رفض بلاده لمقترح ترامب لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر، وعقب ذلك أصدرت الرئاسة الفلسطينية يندد بالدعوة.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة، إن "حل القضية الفلسطينية هو في فلسطين وأن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، ثوابتنا في المملكة واضحة ولن تتغير وهو تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير".

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رد حاسم من الرئاسة الفلسطينية على دعوة ترامب لتهجير سكان غزة إلى الأردن ومصر


 

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تهجير سكان غزة إلى الأردن ومصر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح

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