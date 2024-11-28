معلومات عن روحي فتوح رئيس فلسطين المؤقت حال وفاة أبومازن.. تورط فى قضية تهريب 3000 هاتف محمول.. وعلقت فتح عضويته بسبب مخالفات مالية

روحي فتوح.. يوم أمس الأربعاء، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إعلانًا دستوريًا ينص على تولي رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية "مؤقتًا" في حال شغور منصب الرئاسة الفلسطينية.

نص الإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس محمود عباس

ونص الإعلان الدستوري الصادر عن محمود عباس، على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا، لفترة لا تزيد على 90 يومًا".

وبحسب الإعلان الدستوري الفلسطينى، تجري خلال فترة الـ 90 يوما "انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد (للسلطة الفلسطينية) وفقًا لقانون الانتخابات".

وبموجب المادة 119 من الدستور الفلسطيني “يتولى رئيس المجلس رئاسة الدولة مؤقتًا لمدة لا تزيد عن سـتين يومًا، تجري خلالها الانتخابات الرئاسية وفقًا لقانون الانتخاب”.

كما ينص القانون الأساسي الفلسطيني، على أنه في حال شغور مركز رئيس السلطة "يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا لمدة لا تزيد عن 60 يومًا تُجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني".

وضع المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني

يشار إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي حصلت حركة حماس على أغلب مقاعده في آخر انتخابات عام 2006، حُل بقرار من المحكمة الدستورية أواخر 2018.

وفيما يتعلق بالمجلس الوطني الفلسطيني الحالي فيرأسه روحي فتوح (75 عاما)، القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التي يتزعمها عباس.

عرفات وروحي فتوح، فيتو

ويمثل المجلس الوطني السلطة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة سواء الداخل والخارج، وهو الذي يضع سياسات منظمة التحرير ويرسم برامجها.

روحي فتوح خليفة عباس المحتمل حال شغور منصب الرئيس

روحي فتوح.. قيادي بارز في "فتح"، وشغل مناصب وزارية وأخرى في المجلسين الوطني والتشريعي الأول، وترأس السلطة الفلسطينية لمدة 60 يوما عقب وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004 حتى أُجريت انتخابات فاز فيها عباس في يناير من عام 2005.

اتهام روحي فتوح بتهريب هواتف واستغلال بطاقة ائتمانية

أثيرت حول روحي فتوح، حالة جدل واسعة في عام 2008 بعد ضبط سيارته وبداخلها أكثر من 3 آلاف هاتف محمول، وهي في طريقها من الأردن إلى الضفة، وذلك من قبل سلطات الاحتلال، أنكر فتوح وقتها صلته بالقضية، واتهم سائقه الشخصي بالقيام بالتهريب، وحصل على البراءة بعد عام من قبل القضاء الفلسطيني.

كما اتهم روحي فتوح، باستغلال بطاقة "في آي بي" الممنوحة لقيادات السلطة، وخضع حينها للمحاكمة مع تعليق كافة عضوياته في السلطة وفتح.

عينه الرئيس محمود عباس في مواقع عدة، أبرزها الممثل الشخصي لرئيس السلطة الوطنية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة المغتربين في المنظمة.

وانتخب روحي فتوح رئيسًا للمجلس الوطني الفلسطيني منذ عام 2022.

فيما يتعلق بحالته الاجتماعى، فأن روحي فتوح متزوج ولديه 3 أبناء.

غياب المعلومات حول دوافع عباس لإصدار الإعلان الدستوري

وحتى الآن لم تتوفر معلومات واضحة بشأن دوافع الرئيس عباس، البالغ من العمر 89 عامًا، لإصدار الإعلان الدستوري في هذا التوقيت لكن مصدر فلسطينى قال لوكالة "رويترز" في وقت سابق من هذا الشهر، إن دولة خليجية كبيرة ضغطت عليه لتعيين نائب.

محمود عباس، فيتو

يزيل الإعلان الغموض بشأن ما ينبغي أن يحدث حال وفاة محمود عباس، لكن دون تعيين روحي فتوح نائبا له، وهذا يعني أنه لم يتضح بعد من قد يحل مكان أبومازن في المنصب بعد ذلك.

معلومات عن روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

ولد روحي فتوح في 23 أغسطس من عام 1949 في قرية برقة قضاء غزة سابقًا وتقع تحت الحكم الإسرائيلي حاليًا، وانتقل مع عائلته إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

انتقل لاحقًا إلى مصر ثم الأردن وبعدها إلى سوريا بهدف الدراسة، وحصل هناك على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق وماجستير في العلوم السياسية عام 2002.

وانضم روحي فتوح لصفوف حركة "فتح" من بدايات عام 1968، حيث التحق بقوات "العاصفة" في الأردن، وتلقى تدريبه العسكري في الكلية العسكرية بالعراق، ليلتحق بعدها بقواعد الثورة الفلسطينية في الأردن وسوريا.

وتولى روحي فتوح مناصب عدة في "فتح"، وانتُخب في المؤتمر العام الخامس للحركة عام 1989 عضوا في المجلس الثوري، ثم انتُخب في عام 2016 عضوا في المجلس المركزي للحركة.

بدأ القيادي بحركة فتح روحي فتوح، حياته البرلمانية عام 1983، حين كان عضوًا في المجلس الوطني، ثم عضوًا في المجلس المركزي.

وانتخب فتوح، عضوًا في المجلس التشريعي عام 1996، ومنذ بداية عمل المجلس التشريعي انتُخب أمينا للسر على مدار ثماني دورات، ورئيسا لكتلة فتح البرلمانية.

كما تقلد روحي فتوح، منصب وزير الزراعة في الحكومة الفلسطينية برئاسة أحمد قريع في عام 2003، وفي العام التالي انتُخب رئيسًا للمجلس التشريعي الفلسطيني.

ضبابية حول خليفة عباس في قيادة حركة فتح

يعد محمود عباس، آخر قيادات الجيل الأول في حركة فتح، ويفترض أن يخلفه في قيادة الحركة أحد قادة الجيل الثاني. لكن حالة الحركة، لم تفرز قائدًا يحظى بمكانة الرجل الثاني، الأمر الذي أدى إلى ترهل البيئة التنظيمية الفتحاوية، والصراع على خلافة الرئيس بدأت ملامحه تطفو على السطح منذ عام 2022 فى ظل الأنباء التى تحدثت وقتها عن مرضه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.