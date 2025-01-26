موراتا يعود لقيادة هجوم ميلان أمام بارما في الدوري الإيطالي

كشف سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لميلان، عن خياراته لمباراة اليوم أمام بارما، على ملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الأسبوع 22 من الدوري الإيطالي.

وتواجد كريستيان بوليسيتش بالتشكيل الأساسي بعدما شارك من على مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة للروسونيري، كما يعود ألفارو موراتا بعد غيابه للإيقاف.

تشكيل ميلان ضد بارما

ماينان - كالابريا - بافلوفيتش - جابيا - ثيو - فوفانا - موسى - ريندرز - بوليسيتش - لياو - موراتا.

تشكيل بارما ضد ميلان

سوزوكي - ديل براتو - فولياكو - فالنتي - فاليري - هيرناني - سيمون سوم - دينيس مان - كانتشيليري - ميهايلا - ديوريتش

ويدخل ميلان لقاء بارما في المركز الثامن برصيد 31 نقطة، فيما يقع بارما بالمركز التاسع برصيد 27 نقطة.

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