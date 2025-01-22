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رياضة

إنتر ميلان يفوز على سبارتا براج 0/1 في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

انتهت مباراة إنتر ميلان الإيطالي أمام سبارتا براج التشيكي بنتيجة 0/1 للإنتر، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاديوم ليتنا، في إطار الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

سجل الأرجنتيني الدولي لاوتارو مارتينيز هدف إنتر ميلان في شباك سبارتا براج في الدقيقة 12.

عاد ميخيتاريان للتشكيل الأساسي مجددا لفريق إنتر ميلان بعد غياب، ليشارك بدلا من زيلينسكي، فيما يقود الثنائي لاوتارو وتورام خط الهجوم بحثا عن انتصار يؤمن به التأهل.

تشكيل سبارتا براج وإنتر ميلان

سبارتا براج: فيندال، فيتيك، باناك، سورينسين، فيزنر، ساديليك، كايرين، راينس، لاسي؛ بيرمانشيفيتش، أولاتونجي.

إنتر ميلان: يان سومير، بنجامين بافارد، دي فري، باستوني، دينزل دومفريس، نيكولا باريلا، أصلاني، ميخيتاريان، ديماركو، لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

النيراتزوري إنتر ميلان جمع 13 نقطة من 6 مباريات، يحتل بهم المركز السابع بجدول الترتيب في دوري أبطال أوروبا، وأصبح قريبا من حسم تأهله المباشر لمنافسات دور ال16.

أما الفريق التشيكي سبارتا براج فيحتل المركز التاسع والعشرين، بعدما حصد 4 نقاط فقط من فوز وتعادل خلال 6 مباريات.

 

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